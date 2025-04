Małe i średnie firmy mogą teraz znacząco obniżyć swoje rachunki za energię – nawet o 42%! Tauron oferuje nowe umowy z niższymi stawkami, które obowiązują wstecznie od stycznia 2025 roku, ale warunek jest jeden - umowę trzeba zawrzeć do 30 kwietnia. To szansa, by skorygować wcześniejsze stawki wynikające z droższych kontraktów z lat 2022–2023.