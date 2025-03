Wskaźnik PMI dla przemysłu spadł do 49,8 punktu, czyli poniżej poziomu oznaczającego rozwój. To rezultat gorszy niż w lutym (52,7) i wyraźnie poniżej oczekiwań (51,8). Natomiast sektor usługowy odnotował solidny wzrost – aż do poziomu 54,3, co przewyższyło zarówno wcześniejszy wynik (51), jak i prognozy (50,8). Jak zaznaczono w raporcie, to właśnie sektor usług uratował ogólny wynik gospodarczy, nadrabiając za przemysł, który ponownie się skurczył.

Są dane z USA. W Ameryce dzieje się coś dziwnego

Jak czytamy w serwisie Money.pl, według wstępnych danych za marzec, ożywienie gospodarcze w USA było kontynuowane, choć tempo ekspansji nie dorównuje grudniowemu szczytowi. Na czele wzrostu znalazły się usługi – pierwszy raz w tym roku sektor ten przyspieszył po lutowym dołku. Większy popyt oraz lepsza pogoda miały pomóc w zwiększeniu liczby zamówień.

Z drugiej strony, przemysł wpadł w wyraźny regres. Fabryki notują mniejszy popyt, w szczególności po wygaśnięciu wcześniejszego impulsu związanego z obawami o cła. Nowe zamówienia w tym sektorze niemal się zatrzymały, a zakupy surowców ponownie spadły. Jedynym jaśniejszym punktem był eksport – jego tempo spadku było najmniejsze od dziewięciu miesięcy.

USA. Nastroje się pogarszają, koszty rosną

Mimo wzrostu aktywności w marcu, przedsiębiorcy z większym sceptycyzmem patrzą w przyszłość. Optymizm biznesowy spadł do poziomów nienotowanych od jesieni 2022 roku – z wyjątkiem wrześniowego minimum, które wiązano z niepewnością przedwyborczą.

W sektorze przemysłowym zaufanie wciąż się utrzymuje, głównie z powodu nadziei na korzystniejsze warunki polityczne i gospodarcze. W usługach jednak zaufanie spada już trzeci miesiąc z rzędu. Firmy obawiają się skutków cięć budżetowych, nowych taryf oraz zmian politycznych wdrażanych przez administrację.

W marcu nasiliła się presja kosztowa – zarówno w przemyśle, jak i usługach. Wzrost cen surowców i kosztów pracy sprawił, że koszty prowadzenia działalności wzrosły w najszybszym tempie od prawie dwóch lat. Szczególnie mocno widać to w sektorze produkcyjnym, gdzie inflacja cen sprzedaży osiągnęła najwyższy poziom od 25 miesięcy.

Komentarz eksperta: Gospodarka rośnie wolniej

Chris Williamson, główny ekonomista S&P Global Market Intelligence, ocenił, że "pożądany wzrost aktywności w sektorze usług w marcu pomógł napędzić silniejszy wzrost gospodarczy na koniec pierwszego kwartału".

Jednocześnie ostrzegł, że tempo wzrostu PKB może spowolnić. Dane z badania wskazują na wzrost gospodarczy w tempie rocznym 1,9 proc. w marcu i zaledwie 1,5 proc. w całym kwartale, co wskazuje na spowolnienie wzrostu PKB w porównaniu z końcem 2024 roku - podkreślił.

Ryzyko krótkoterminowe wydaje się przechylone w stronę spadkową. Wzrost koncentruje się w sektorze usług, podczas gdy produkcja ponownie weszła w fazę spadku po tym, jak wyprzedzające działania związane z taryfami tymczasowo zwiększyły produkcję fabryczną w pierwszych dwóch miesiącach roku - dodał.

