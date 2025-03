Co naprawdę dzieje się ze składkami emerytalnymi w ZUS?

W ZUS czekają ogromne kwoty, czasem sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych. Niestety, wciąż mało kto o tym wie. A ZUS nie ma obowiązku nikogo informować. Kluczowe jest jedno - trzeba złożyć wniosek!

Dziedziczenie emerytury? Tak, ale tylko jej części

Główne konto emerytalne w ZUS nie podlega dziedziczeniu – to fakt. Ale istnieje jeszcze coś takiego jak subkonto w ZUS. To właśnie z niego można odzyskać pieniądze po bliskiej osobie. Dotyczy to także środków zgromadzonych w OFE (jeśli ktoś tam miał konto). W praktyce wygląda to tak:

Jeśli zmarły miał subkonto w ZUS lub konto w OFE – część składek można odziedziczyć.

W przypadku małżeństwa – połowa zgromadzonych środków trafia do współmałżonka.

Reszta może być wypłacona osobom wskazanym przez zmarłego albo trafić do spadku.

Kiedy ZUS wypłaca pieniądze?

Wszystko zaczyna się od Twojej inicjatywy. ZUS nie wypłaca nic z automatu. Potrzebny jest wniosek o dziedziczenie składek emerytalnych z subkonta ZUS tzw. formularz USS, który należy złożyć po śmierci bliskiej osoby. Jeśli zmarły wcześniej wskazał konkretne osoby uprawnione do wypłaty – ZUS je poinformuje. Jeśli nie – nikt się nie dowie, że te pieniądze w ogóle czekają.

Uwaga! Czas nie gra tu roli – roszczenie się nie przedawnia. To oznacza, że nawet jeśli Twój bliski zmarł kilka lat temu, wciąż możesz sięgnąć po te pieniądze.

Poniżej poradnik krok po kroku jak odzyskać pieniądze z subkonta ZUS po zmarłej osobie

A co jeśli ktoś już był na emeryturze?

Jeśli ZUS wypłacał emeryturę przez mniej niż 36 miesięcy – bliscy mogą ubiegać się o tzw. wypłatę gwarantowaną. To właśnie forma odzyskania niewykorzystanych składek z subkonta. Po 36 wypłatach – pieniądze przechodzą całkowicie do budżetu państwa.

Co to jest wypłata gwarantowana z ZUS?

Kiedy ktoś przechodzi na emeryturę z ZUS w normalnym wieku emerytalnym, czyli kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat, to:

ZUS zaczyna wypłacać mu emeryturę, która jest wyliczona m.in. na podstawie środków zgromadzonych na subkoncie emerytalnym.

Gdy ta osoba umrze, zanim ZUS zdąży wypłacić te pieniądze w całości (czyli przed upływem 36 miesięcy wypłat), rodzina może odzyskać resztę – to się nazywa wypłata gwarantowana.

Ale, jeśli ZUS wypłacał emeryturę dłużej niż 36 miesięcy (czyli 3 lata) – to uważa się, że pieniądze z subkonta zostały już „zużyte” w całości, więc nic więcej się rodzinie nie należy. Te środki przechodzą wtedy do budżetu państwa i nie są dziedziczone. Czyli podsumowując:

Zmarły był na emeryturze krócej niż 3 lata? Rodzina może odzyskać część pieniędzy z subkonta.

Zmarły był na emeryturze 3 lata lub dłużej? Pieniędzy z subkonta już nie da się odzyskać.

Skąd to wiadomo? To wynika z art. 25 ust. 1 oraz art. 25a ust. 1 i 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz.U. 2022 poz. 504 z późn. zm.).

ZUS potwierdza to również oficjalnie na swojej stronie: „Jeśli emeryt pobierał świadczenie krócej niż 36 miesięcy, wypłacamy jego rodzinie tzw. wypłatę gwarantowaną – z pozostałych środków z subkonta. Po 36 miesiącach wypłat świadczenia gwarancja wygasa.”

Co jeszcze warto wiedzieć o OFE i subkoncie w ZUS?

Wciąż wiele osób myśli, że dziedziczyć można tylko pieniądze zgromadzone w OFE, a te w ZUS – przepadają. To mit, który sprawia, że miliony złotych wciąż leżą niewypłacone. W rzeczywistości – zarówno środki zgromadzone na koncie w OFE, jak i te zapisane na subkoncie w ZUS – mają taki sam status prawny. Czyli, mogą być dziedziczone.

Kiedy powstaje subkonto w ZUS?

Subkonto zakładane jest automatycznie dla każdej osoby, która rozpoczęła pracę po 1 maja 2011 roku i:

nie przystąpiła do OFE, albo

zrezygnowała z dalszego przekazywania składek do OFE podczas tzw. okienka transferowego.

To oznacza, że wiele osób ma środki na subkoncie, nawet jeśli nigdy świadomie się tym nie interesowało.

Okienko transferowe – czyli gdzie trafiają Twoje składki

Co cztery lata masz prawo zdecydować, czy część Twojej składki emerytalnej (2,92%) ma trafiać do OFE, czy pozostać w ZUS. Jeśli nic nie robisz – trafia do subkonta w ZUS. Dlaczego to ważne? Bo od tego, gdzie są Twoje składki, zależy, gdzie trzeba złożyć wniosek po śmierci bliskiej osoby:

Jeśli zmarły był w OFE – zaczynasz w OFE. OFE informuje ZUS.

Jeśli nie był – składasz wniosek bezpośrednio w ZUS.

Kto ma subkonto w ZUS?

Prawie każdy, kto zaczął pracować po 1999 roku. Nawet jeśli nigdy nie dołączył do OFE – ZUS automatycznie tworzy subkonto, gdzie trafia część składki (obecnie 7,3%). Jeśli pracujesz lub pracowałaś, subkonto prawdopodobnie już masz – a Twoi bliscy też. Warto się tym zainteresować zawczasu. Można też wskazać osoby, które mają odziedziczyć te pieniądze – wystarczy to zgłosić do ZUS.

Więc nie czekaj, tylko działaj. Czasem wystarczy jeden wniosek, by odzyskać od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. A te pieniądze mogą naprawdę pomóc – zwłaszcza w trudnych chwilach po śmierci kogoś bliskiego.