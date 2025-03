Śmierć bliskiej osoby to trudny czas, ale warto wiedzieć, że nie wszystkie składki emerytalne przepadają bezpowrotnie. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że po zmarłym można odzyskać pieniądze zgromadzone na subkoncie w ZUS – czasem to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Warunek jest jeden - trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Sprawdź, kto ma do tego prawo, jakie dokumenty są potrzebne i gdzie je złożyć. Ten prosty poradnik krok po kroku przeprowadzi przez cały proces.