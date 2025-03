Aktualnie nie ma informacji o planach kontynuacji dodatku osłonowego w 2025 roku. Ostatnia edycja tego świadczenia była realizowana od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku. W ramach tego programu gospodarstwa domowe mogły otrzymać jednorazowe wsparcie finansowe, którego wysokość zależała od liczby osób w gospodarstwie oraz spełnienia kryteriów dochodowych. Przypomnijmy, że głównym celem wprowadzenia dodatku było wsparcie Polaków w trudnym czasie pandemii.

Dodatek osłonowy funkcjonuje od 4 stycznia 2022 roku na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym. Nie było dodatku osłonowego w 2023 roku, a w 2024 roku postanowiono przywrócić go w nieco zmienionej formie.

W latach 2023 – 2025 termin złożenia informacji o dodatku osłonowym za 2022 r. upływał 30 czerwca, natomiast w latach 2025 – 2026 r. informację postępowaniach w sprawie dodatku osłonowego za 2024 r. trzeba będzie złożyć do 15 czerwca.

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym, zadanie to jest finansowane z budżetu państwa. Na jego realizację gminy otrzymują dotacje celowe z uwzględnieniem kosztu wypłacania odbiorcom dodatku osłonowego, w wysokości 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Jak wskazano w ustawie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawia wojewodzie do piętnastego dnia miesiąca następującego po kwartale, rozliczenie dotacji z wyodrębnieniem liczby i kwoty wypłaconych dodatków osłonowych, sporządzone narastająco za okres od dnia 1 stycznia do dnia kończącego dany kwartał.

W 2022 roku dodatek osłonowy wynosił on 400 zł dla gospodarstwa jednoosobowego, 600 zł przy 2-3 osobach, 850 zł dla 4-5 osób i nawet 1150 zł przy 6-osobowej rodzinie. Natomiast w 2024 roku wysokość dodatku osłonowego wyniosła:

228,80 zł lub 286,00 zł* - gospodarstwo jednoosobowe,

343,20 zł lub 429,00 zł* - gospodarstwo 2-3 osobowe,

486,20 zł lub 607,75 zł* - gospodarstwo 4-5 osobowe,

657,80 zł lub 822,25 zł* - gospodarstwo 6 i więcej osobowe.

* Wyższa kwota dodatku przysługiwała, jeśli głównym źródłem ogrzewania było urządzenie na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Aby otrzymać dodatek osłonowy, należało złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wypłata dodatków była realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 roku. W związku z tym, że na chwilę obecną brak jest oficjalnych informacji dotyczących kontynuacji lub wprowadzenia nowej edycji dodatku osłonowego w 2025 roku, ze składaniem wniosków należy się wstrzymać. W celu uzyskania aktualnych informacji na temat ewentualnych programów wsparcia, zaleca się regularne monitorowanie komunikatów Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz oficjalnych stron rządowych.

W ubiegłym roku wnioski należało składać do 30 kwietnia 2024 roku. Po tej dacie wnioski nigdzie nie były przyjmowane.

W 2024 roku dodatek osłonowy został wypłacony tylko raz za obowiązujący okres. Należy dotrzymać terminu 30 kwietna, aby został on przyznany za okres od 1 stycznia do 30 czerwca. Aktualnie ma być wypłacony tylko za pół roku, ale może zostanie przedłużony. Jak już pisaliśmy - nie ma w tej kwestii jeszcze konkretnych informacji.