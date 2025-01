Co to jest Mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus to ulga, dzięki której przedsiębiorcy mogą płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Wysokość składek zależy od dochodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Warto jednak pamiętać, że ulga nie obejmuje składki zdrowotnej.

Czy trzeba się ponownie zgłaszać?

Przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS Plus w 2024 r. i nadal spełniają warunki ulgi, nie muszą ponownie się zgłaszać. Natomiast osoby, które chcą skorzystać z ulgi po raz pierwszy lub wracają do niej po przerwie, powinny zgłosić się do ZUS najpóźniej do 31 stycznia 2025 r.

Kto może skorzystać z Małego ZUS Plus?

Ulga jest dostępna dla przedsiębiorców, których przychody z działalności gospodarczej w 2024 r. nie przekroczyły 120 tys. zł. W przypadku firm działających krócej niż rok limit ten jest ustalany proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności. Warunkiem skorzystania z ulgi jest również prowadzenie działalności przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku.

Kto nie może skorzystać z ulgi?

Z Małego ZUS Plus nie mogą skorzystać osoby, które: rozliczały się na podstawie karty podatkowej i jednocześnie były zwolnione z VAT, prowadziły inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnicy spółek jawnych), wykonują działalność na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w zakresie pokrywającym się z ich etatowym zatrudnieniem, spełniają warunki do opłacania preferencyjnych składek.

Jak się zgłosić?

Osoby, które chcą skorzystać z Małego ZUS Plus, powinny: wyrejestrować się z dotychczasowego ubezpieczenia, zarejestrować się ponownie z kodem odpowiednim dla Małego ZUS Plus (05 90 lub 05 92).

Dodatkowo, każdy przedsiębiorca korzystający z ulgi w styczniu musi złożyć dokumenty rozliczeniowe do 20 lutego, uwzględniając m.in. roczny przychód, dochód i formę opodatkowania.

Ile wynosi ulga?

Podstawa wymiaru składek w 2025 r. musi mieścić się w przedziale od 1399,80 zł do 5203,80 zł. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą należy opłacać w pełnej wysokości. Dla przedsiębiorców chcących skorzystać z Małego ZUS Plus kluczowy termin to 31 stycznia 2025 r.