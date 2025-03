Czym jest ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny to dodatek finansowy, który pokrywa część rachunków za energię elektryczną, gazową i cieplną. Wypłaca go ZUS, a wysokość świadczenia ustala co roku Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od 1 marca 2025 roku kwota ryczałtu wynosi 312,71 zł miesięcznie. Dochód nie wpływa na przyznanie dodatku – liczy się status uprawnionego.

Ryczałt energetyczny przysługuje osobom, które mają status:

Kombatanta lub osoby represjonowanej, w tym żołnierzom przymusowo zatrudnianym w kopalniach, kamieniołomach i zakładach wydobycia rud uranu i osobom, które pełniły zastępczą służbę wojskową w batalionach budowlanych.

lub w tym i osobom, które pełniły Wdowy lub wdowca po osobach uprawnionych, jeśli pobierają emeryturę lub rentę.

Ważne Jeśli pobierasz więcej niż jedno świadczenie z ZUS, nadal przysługuje Ci tylko jeden ryczałt energetyczny.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Aby otrzymać dodatek do prądu, należy złożyć wniosek w ZUS. Wymagane dokumenty:

Formularz ZUS-ERK – dostępny w placówkach ZUS i na stronie www.zus.pl,

dostępny w placówkach ZUS i na stronie www.zus.pl, Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , która potwierdza działalność kombatancką lub represje (dla kombatantów i osób represjonowanych) lub uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie (dla wdów i wdowców),

, która potwierdza działalność kombatancką lub represje (dla kombatantów i osób represjonowanych) lub uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie (dla wdów i wdowców), Zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnianych,

– w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnianych, Zaświadczenie organu wojskowego – dla wdów po żołnierzach-górnikach.

Wniosek można składać w dowolnym momencie – nie obowiązuje termin końcowy.

Kwota 312,71 zł obowiązuje od 1 marca 2025 roku. ZUS wypłaca dodatek co miesiąc, razem z emeryturą lub rentą. Wysokość ryczałtu ustala Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ryczałt energetyczny wynika z ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach. Wysokość świadczenia ustala się na podstawie taryf za energię i ogłasza w Monitorze Polskim do 7 lutego każdego roku.