Wyższa emerytura honorowa od marca 2025

Do końca lutego emerytura honorowa wynosiła 6246,13 zł, ale od marca wzrosła do 6590 zł. To świadczenie przysługuje każdej osobie, która ukończyła 100 lat. Wcześniej, raz przyznana kwota świadczenia pozostawała niezmienna. Jednak zmiany wprowadzone pod koniec 2024 roku usunęły przepis, który zamrażał wysokość emerytury honorowej.

Waloryzacja emerytury honorowej dla wszystkich stulatków

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie waloryzacji świadczenia dla wszystkich stulatków. Wcześniej dotyczyła ona tylko nowych świadczeniobiorców, ale od marca 2025 roku każdy uprawniony do emerytury dla stulatków zyska możliwość podwyżki. Osoby, które otrzymały świadczenie między 1 marca 2024 a 28 lutego 2025 roku, otrzymały podwyżkę w wysokości 343,5 zł. Natomiast ci, którzy otrzymywali świadczenie wcześniej, mogą liczyć na jeszcze większy wzrost.

Przykładowo, osoby pobierające emeryturę honorową od 2023 roku otrzymają podwyżkę w wysokości 1050 zł. Im wcześniej ktoś zaczął otrzymywać świadczenie, tym większa będzie podwyżka od marca. Ci, którzy pobierają świadczenie od 2023 roku, przez ostatnie dwa lata otrzymywali 5540,25 zł. Ci, którzy otrzymywali świadczenie wcześniej, otrzymają proporcjonalnie większą podwyżkę.

Kto może otrzymać emeryturę honorową 2025?

Osoby, które ukończyły 100 lat, automatycznie otrzymują wysoki dodatek do emerytury w postaci emerytury honorowej. Jedynym kryterium jest wiek. ZUS wypłaca te środki nawet osobom, które nie przepracowały wymaganego okresu i nie mają prawa do standardowego świadczenia. Jednak, seniorzy, którzy osiągnęli wiek 100 lat, a nie otrzymują świadczeń z ZUS, powinni złożyć wniosek o tak zwaną emeryturę honorową. Jest to konieczne, ponieważ jeśli nie posiadają konta w ZUS, instytucja ta nie będzie miała informacji o przekroczeniu przez nich 100 lat.

Emerytura honorowa 2025 - najważniejsze informacje

Emerytura honorowa w Polsce to specjalne świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobom, które ukończyły 100 lat.

Dla kogo emerytura honorowa? Dla osób, które ukończyły 100 lat.

Jaka jest wysokość emerytury honorowej? Od 1 marca 2025 roku wynosi 6590 zł miesięcznie. Kwota ta podlega corocznej waloryzacji w marcu.

Kwota ta podlega corocznej waloryzacji w marcu. Przyznawanie emerytury honorowej: Od 1 stycznia 2025 roku świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu. Wcześniej było przyznawane na wniosek.

Wcześniej było przyznawane na wniosek. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę honorową? Prawo do świadczenia honorowego przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie. Osoby, które nie mają prawa do emerytury lub renty wypłacanych przez organy emerytalne, otrzymają świadczenie honorowe na wniosek.

