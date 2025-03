Podane statystyki dotyczą wyłącznie sektora przedsiębiorstw, obejmującego firmy zatrudniające co najmniej dziesięciu pracowników. Oznacza to, że dane nie uwzględniają pełnego obrazu rynku pracy, ale dotyczą około 40 proc. wszystkich zatrudnionych. Warto również zauważyć, że wzrosty płac podawane są w ujęciu nominalnym, podczas gdy dla konsumentów kluczowe jest ich przełożenie na siłę nabywczą, czyli ich relacja do inflacji.

Wzrost płac w Polsce hamuje. GUS podaje najnowsze dane

Obecna inflacja CPI wynosi 4,9 proc. rok do roku, co oznacza, że w ujęciu realnym wynagrodzenia wzrosły w lutym o około 3 proc. To znaczące spowolnienie w porównaniu ze styczniem, gdy realny wzrost wynosił 4,3 proc. Mimo to Polska nadal notuje dodatnią dynamikę realnych płac, utrzymującą się nieprzerwanie od 19 miesięcy. Najwyższy poziom wzrostu realnych wynagrodzeń odnotowano w marcu 2024 r., kiedy wyniósł on 10 proc.

Równolegle z danymi o płacach GUS przedstawił także statystyki dotyczące zatrudnienia. W lutym liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o 0,1 proc. w stosunku do stycznia, osiągając poziom 6,451 mln. W ujęciu rocznym spadek wyniósł 0,9 proc., co było zgodne z oczekiwaniami analityków.

Czy polskie pensje zaczynają tracić na wartości? Nowe dane GUS

Na rynku pracy widać oznaki schłodzenia. W ostatnich miesiącach liczba zarejestrowanych bezrobotnych rosła, a stopa bezrobocia w marcu wzrosła do 5,5 proc. Jest to wynik sezonowych zmian w gospodarce, w tym spadku zatrudnienia w budownictwie, rolnictwie i turystyce.

Jesienią 2024 r. wskaźnik ten wynosił 4,9 proc. Choć wciąż mówimy o historycznie niskim bezrobociu – jednym z najniższych w Unii Europejskiej – dane o zatrudnieniu nieznacznie rozczarowują. Eksperci wskazują, że obok czynników sezonowych istotnym problemem pozostaje osłabienie popytu zagranicznego, co przekłada się na zastój w przemyśle.

Eksperci zwracają uwagę, że najbliższe miesiące mogą przynieść dalsze spowolnienie dynamiki wynagrodzeń i stabilizację na rynku pracy. Kluczowe będą kolejne dane makroekonomiczne oraz rozwój sytuacji geopolitycznej, zwłaszcza w kontekście wojny na Ukrainie i polityki handlowej USA.

