Od 1 stycznia 2025 r. można składać wnioski o rentę wdowią. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że do środy wpłynęło już prawie 500 tysięcy wniosków, a liczba ta wkrótce zostanie przekroczona. Co ciekawe, tylko 10 proc. wniosków pochodzi od mężczyzn. Minister zaapelowała do wdowców, by również zainteresowali się tym świadczeniem.