Rodzice, którzy poświęcili się wychowywaniu co najmniej czwórki dzieci i z tego powodu nie zgromadzili wystarczających składek na emeryturę, mogą otrzymać dodatek do emerytury w wysokości do 1780,96 zł. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie nazywane "Mama 4 plus", ma na celu zapewnienie podstawowych środków do życia osobom, które zrezygnowały z pracy zawodowej na rzecz opieki nad dziećmi.

Wysokość dodatku do emerytury dla rodziców czwórki dzieci jest ustalana indywidualnie przez ZUS. Świadczenie jest przyznawane w takiej kwocie, aby łącznie z pobieraną emeryturą lub rentą, osoba uprawniona osiągnęła poziom minimalnej emerytury. Oznacza to, że ZUS wyrównuje wysokość świadczenia do kwoty minimalnej emerytury, która od 1 marca 2024 roku wynosi 1780,96 zł brutto.

W praktyce oznacza to, że osoby, które nie pobierają żadnej emerytury lub pobierają emeryturę niższą od minimalnej, otrzymają dodatek w wysokości różnicy między ich obecnym świadczeniem a kwotą 1780,96 zł. Na przykład, jeśli ktoś pobiera emeryturę w wysokości 1000 zł, otrzyma dodatek w wysokości 780,96 zł.

Warto pamiętać, że dodatek ten jest przeznaczony dla osób, które wychowywały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie nabyły prawa do minimalnej emerytury. ZUS wypłaca świadczenie wspierające nawet osobie, która nie pobiera emerytury. W 2024 roku średnia kwota tego świadczenia wynosiła 973,04 zł. Po waloryzacji emerytur w 2024 roku, kwota wsparcia uległa zmianie. W styczniu 2024 roku ZUS wypłacał średnio 889 zł dodatku do emerytury, a w marcu średnia kwota wzrosła do 991 zł. W ostatnim miesiącu 2024 roku średnia kwota wypłaty wynosiła 982 zł. W 2024 roku najwyższą kwotę świadczenia "Mama 4 plus" wypłacono w kwietniu - 994 zł.

Aby otrzymać świadczenie "Mama 4 plus", należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wychowanie co najmniej czworga dzieci, takie jak akty urodzenia dzieci.

ZUS wypłaca dodatek do emerytury minimalnej dla prawie 60 tys. Polek i Polaków. W grudniu 2024 roku było to dokładnie 59,6 tys. osób. Dodatek ten jest wypłacany głównie kobietom, ale również ojcowie mogą otrzymać takie świadczenie. Ojcowie mogą otrzymać dodatek do emerytury w określonych sytuacjach, takich jak:

matka porzuciła rodzinę,

matka zmarła.

Jeśli dzieci są pod wyłączną opieką ojca, który nie wypracował minimalnej emerytury, może on złożyć wniosek o dodatek "Mama 4 plus".

W takiej sytuacji stracisz rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Osoba pobierająca świadczenie ma obowiązek poinformowania ZUS o podjęciu pracy lub otrzymaniu innego świadczenia. W przeciwnym razie będzie musiała zwrócić świadczenie pobrane w okresie, w którym miała inne źródło dochodu. ZUS przypomina, że rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest przeznaczone dla osób, które nie mają wystarczających środków do życia z powodu wychowywania dzieci. Pobieranie świadczenia w sytuacji, gdy ma się inne źródło dochodu, jest niezgodne z prawem.