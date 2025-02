Zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z dnia 14 lutego 2025 r., od 1 marca 2025 r. kwota dodatku dopełniającego dla osób uprawnionych do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, wynosi 2610,72 zł.

Dodatek dopełniający to świadczenie finansowe przeznaczone dla osób otrzymujących rentę socjalną, które spełniają określone kryteria niezdolności do pracy i samodzielnego funkcjonowania. Jest to forma wsparcia finansowego dla osób w trudnej sytuacji życiowej, mająca na celu poprawę ich warunków bytowych.

Dodatek przysługuje osobom, które:

otrzymują rentę socjalną ,

, są całkowicie niezdolne do pracy ,

, nie są zdolne do samodzielnej egzystencji.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania dodatku dopełniającego?

Aby otrzymać dodatek, konieczne jest dostarczenie:

Orzeczenia lekarskiego potwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.

potwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Decyzji o przyznaniu renty socjalnej .

. Wniosku do ZUS, jeśli dodatek nie został przyznany automatycznie.

Jakie są zasady wypłaty dodatku dopełniającego w 2025 roku?

Dodatek dopełniający zostanie wypłacony wraz z rentą socjalną, bez konieczności składania dodatkowych wniosków dla osób już uprawnionych. Osoby, które dopiero ubiegają się o to świadczenie, powinny złożyć odpowiednie dokumenty w najbliższym oddziale ZUS lub za pośrednictwem platformy e-ZUS.

Jakie zmiany w wysokości dodatku nastąpiły w 2025 roku?

W poprzednich latach kwota dodatku dopełniającego była waloryzowana zgodnie z przepisami ustawy o rencie socjalnej. W 2024 roku wynosiła ona 2457,86 zł, natomiast w 2025 roku wzrosła do 2610,72 zł, co oznacza podwyżkę o 152,86 zł.