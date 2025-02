Złoty, euro, dolar, frank. Co się dzieje na rynku walut? [KURSY WALUT 14.02.2025]

Analitycy PKO BP podkreślają, że kwestia sposobu zakończenia wojny na Ukrainie pozostanie kluczowym czynnikiem wpływającym na rynkowe nastroje, zarówno na rynku walutowym (FX), jak i na giełdach.

"Naszym zdaniem temat sposobu zakończenia wojny na Ukrainie pozostanie w najbliższych dniach głównym czynnikiem determinującym rynkowe nastroje, szczególnie na rynkach FX oraz akcji. Zakładając pozytywny rozwój wypadków (więcej będziemy widzieć w poniedziałek po zakończeniu konferencji pokojowej w Monachium), widzimy więcej argumentów za kontynuacją wzrostów kursu EUR/USD w kierunku 1,05-1,0550, co mogłoby ponownie zacząć wspierać siłę złotego, kierując kursy głównych par w okolice ustanowionych w czwartek lokalnych póki co minimów" – napisali eksperci PKO BP.

Z kolei ekonomiści ING BSK przewidują, że w najbliższych dniach kurs EUR/PLN pozostanie w trendzie bocznym, wahając się w przedziale 4,16-4,20.

Bank Millennium również nie spodziewa się gwałtownych zmian kursu złotego. Eksperci wskazują, że stabilizacja notowań wokół poziomu 4,17 EUR/PLN jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, choć nowe doniesienia dotyczące geopolityki i polityki handlowej USA mogą wpłynąć na notowania.

Czy złoty ma jeszcze przestrzeń do dalszego umocnienia?

Eksperci analizujący sytuację rynkową podkreślają, że obecne poziomy kursu złotego mogą wyczerpywać jego potencjał do dalszego umocnienia.

"Wydaje się, że zejście kursu EUR/PLN do 4,1570 wyczerpało przestrzeń do umocnienia złotego i dziś może być trudno o impuls do silniejszych ruchów. Bodźcem do zmian nie powinny być także dane o inflacji w Polsce, ponieważ Rada Polityki Pieniężnej jasno komunikuje chęć stabilizacji stóp procentowych w Polsce" – czytamy w analizie ekspertów.

Rynek długu i jego wpływ na złotego

Niepewność polityczna i geopolityczna wpływa nie tylko na waluty, ale także na rentowności obligacji skarbowych. Analitycy PKO BP zauważają, że informacje dotyczące rozmów Donalda Trumpa z Putinem na temat możliwości zakończenia konfliktu zbrojnego w Ukrainie wywierają pozytywny wpływ na rynek.

"W miarę postępu prac zespołów negocjacyjnych należy się spodziewać dalszej poprawy sentymentu na rynku obligacji skarbowych, walutowym i giełdzie. Niebagatelną rolę odgrywa korzystne dla przyszłych procesów inflacyjnych umocnienie polskiego złotego. W obliczu powyższego możliwe są nawet głębsze cięcia stóp procentowych NBP niż się oczekuje. Spodziewamy się kontynuacji spadków rentowności krajowych obligacji w nadchodzących tygodniach" – oceniają eksperci.

Analitycy ING BSK zwracają również uwagę na wpływ danych o inflacji.

"Po zaskoczeniach w górę ze strony danych inflacyjnych z innych krajów w regionie, odczyt w okolicach 5,0 proc. rdr może działać w stronę spadków rentowności. Uwaga inwestorów przesuwa się obecnie na rozpoczynającą się w Monachium konferencję dotyczącą bezpieczeństwa, gdzie powinniśmy poznać propozycje warunków zawieszenia broni w Ukrainie" – napisali w swoim raporcie.

Eksperci wskazują, że dotychczas rynek koncentrował się głównie na przerwaniu działań wojennych, natomiast obecnie większą uwagę przywiązuje się do warunków zawieszenia broni.

"W przypadku gry gracze ocenią, że nie gwarantują one trwałego zawieszenia konfliktu, możemy mieć do czynienia z ponownym wzrostem percepcji globalnego ryzyka i presją na wzrost rentowności w krajach CEE, w tym w Polsce" – przewidują.

KURSY WALUT PIĄTEK 14.02.2025

piątek czwartek czwartek 09:21 16:53 09:03 EUR/PLN 4,170 4,173 4,163 USD/PLN 3,980 4,000 3,993 CHF/PLN 4,405 4,421 4,392 EUR/USD 1,048 1,043 1,043 PS0130 5,59 5,57 5,69 DS1034 5,86 5,85 5,97

Źródło: PAP, PAP Biznes