Nowe stawki wynagrodzeń – kto ile zarobi?

W projekcie przewidziano podwyżki dla dwóch grup nauczycieli. Nauczyciele z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym:

Początkujący: 5153 zł (+245 zł)

(+245 zł) Mianowany: 5310 zł (+253 zł)

(+253 zł) Dyplomowany: 6211 zł (+296 zł)

Nauczyciele z innymi kwalifikacjami (np. magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat, inżynier, absolwent kolegium nauczycielskiego):

Początkujący: 5027 zł (+239 zł)

(+239 zł) Mianowany: 5156 zł (+246 zł)

(+246 zł) Dyplomowany: 5405 zł (+257 zł)

Ministerstwo podkreśla, że podwyżki wynikają z rosnącej kwoty bazowej, określanej w ustawie budżetowej.

Wzrost kwoty bazowej w 2025 r.

Od 1 stycznia 2025 r. kwota bazowa dla nauczycieli zostanie podniesiona do 5434,82 zł, co oznacza wzrost o 5 proc. w stosunku do obecnej wartości (5176,02 zł). Dodatkowo, zgodnie z tzw. ustawą okołobudżetową, średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego wzrośnie o kolejne 2,308 proc.

"Wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli implikuje wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i zależnych od niego dodatków" – poinformowało Ministerstwo Edukacji.

Od kiedy obowiązują nowe stawki?

Nowelizacja przewiduje, że wyższe wynagrodzenia będą obowiązywać z mocą od 1 stycznia 2025 r. Obecnie projekt został skierowany do opiniowania, a jego finalna wersja zostanie zatwierdzona w nadchodzących miesiącach.