W ubiegłym roku nauczyciele otrzymali 30 proc. podwyżkę, a w tym mogą liczyć na 5 proc. wzrostu wynagrodzenia. To tyle co prognozowana inflacja. Wygląda na to, że to jednak nie koniec szans na zwiększenie pensji. Taką nadzieję mają związkowcy po rozmowach z MEN.

Nowy system wynagradzania dla nauczycieli

Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Forum -Oświata" powiedział w rozmowie z "Portalem Samorządowym", że w 2025 roku jest szansa na wypracowanie konsensusu w sprawie nowego systemu wynagradzania, polegającego na uzależnieniu go od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce Jego zdaniem podwyższenie wynagrodzeń zdecydowanej większości nauczycieli czynnych zawodowo, może być skutkiem uwolnienia dodatku za wysługę lat z bariery 20 proc.

Zmiany nawet do września tego roku

Efektem pracy Zespołu ds. Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli jest natomiast obietnica wprowadzenia do 1 września 2025 r. lub 1 stycznia 2026 r. następujących zmian, które wpłyną na wynagrodzenie nauczycieli.

podniesienie wysokości nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy w zawodzie nauczyciela z 250 do 300 procent wynagrodzenia,

za 40 lat pracy w zawodzie nauczyciela z 250 do 300 procent wynagrodzenia, wprowadzenie nowej nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy w wysokości 400 procent pensji danego pedagoga,

podniesienie nauczycielskiej odprawy emerytalnej z trzykrotności do sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia.

z trzykrotności do sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia. wyeliminowania możliwości przydzielania doraźnych zastępstw nauczycielom nietablicowym w ramach ich pensum;

rozliczania godzin ponadwymiarowych tak, jak to jest w placówkach rządowych;

tak, jak to jest w placówkach rządowych; skrócenia do jednego roku okresu, w którym nauczyciel początkujący jest zatrudniony na czas określony.

Prace nad wprowadzeniem tych zmian już trwają.

Wynagradzanie nauczycieli w czasie wycieczek

ZNP ma nadzieję także na kolejne zmiany:

dotyczące wynagradzania nauczycieli za pracę podczas wycieczek szkolnych

likwidację tzw. godzin czarnkowych, czyli godziny dostępności

dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia,

Ten ostatni problem wynika z faktu, że nauczyciele, którzy 1 września 2024 r. uzyskali prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 88a Karty nauczyciela, mogą stracić do niego prawo. To efekt przepisów dotyczących tzw. emerytur czarnkowych. Teraz jeśli nauczyciel nie chce skorzystać z wcześniejszej emerytury, ale jest już do niej uprawniony, nie będzie mógł skorzystać z płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.

Podwyżki dla nauczycieli w tym roku?

Nauczyciele liczą także na kolejne podwyżki, choć na razie nikt z rządu nie składa takich obietnic. Sławomir Wittkowicz także uznaje za mało realny wzrost wynagrodzeń wyższych niż 5-proc., które w budżecie ostatecznie ustalono. Moim zdaniem jest na to jakieś 30-40 proc. szans. Myślę, że okienko negocjacyjne w tej sprawie może się otworzyć na przełomie marca i kwietnia, a więc przed wyborami. O ich sukcesie będą decydowały analizy poparcia dla poszczególnych kandydatów przez głównych graczy politycznych - stwierdził w rozmowie z "Portalem Samorządowym".

Zmiany w Karcie Nauczyciela

Część z ważnych dla nauczycieli zmian znajdzie się w Karcie Nauczyciela. Trwają pilne prace nad przygotowaniem projektu ustawy Karta Nauczyciela. Termin jej wejścia w życie jest uzależniony od procesu legislacyjnego, ale jesteśmy zdeterminowani, by pewne przepisy mogły wejść w życie już od września tego roku - powiedziała Elżbieta Wysokińska z departamentu współpracy z samorządem terytorialnym w MEN, cytowana przez serwis Portal Samorządowy.pl.