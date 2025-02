Dodatek pielęgnacyjny można otrzymać, jeśli:

Jesteś całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji – wtedy musisz złożyć odpowiedni wniosek i przejść badanie przez lekarza orzecznika ZUS.

Ukończyłeś 75 lat – wówczas dodatek zostaje przyznany automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

Świadczenie to stanowi finansową pomoc dla osób starszych i chorych, które wymagają opieki, ale nie przebywają w placówkach całodobowej opieki medycznej.

W przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze 75 lat, konieczne jest spełnienie warunków zdrowotnych i formalnych.

Należy dostarczyć do ZUS odpowiedni formularz wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia (druk OL-9). Dokument ten musi być wypełniony przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

Lekarz orzecznik zdecyduje, czy dana osoba jest całkowicie niezdolna do pracy oraz samodzielnego funkcjonowania. Jeśli lekarz potwierdzi stan zdrowia kwalifikujący do dodatku, świadczenie zostaje przyznane i wypłacane razem z emeryturą lub rentą.

Osoby, które ukończyły 75 lat, nie muszą składać żadnych dokumentów. ZUS przyznaje dodatek z urzędu i zaczyna wypłacać go wraz z emeryturą.

Nie każdy, kto spełnia warunki wiekowe lub zdrowotne, otrzyma dodatek pielęgnacyjny. Świadczenie nie jest wypłacane, jeśli:

Osoba przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu.

Pobiera już zasiłek pielęgnacyjny przyznawany przez gminę – nie można otrzymywać jednocześnie obu tych świadczeń.

Kwota dodatku pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji, co oznacza, że jego wysokość rośnie wraz z emeryturą.

Od 1 marca 2024 do 28 lutego 2025 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 330,07 zł miesięcznie. Po waloryzacji wzrośnie do 348,31 zł miesięcznie.

Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany przez ZUS i przysługuje osobom pobierającym emeryturę lub rentę, które spełniają kryteria zdrowotne lub ukończyły 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie przyznawane przez samorządy dla osób, które nie mają prawa do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. Wynosi on 215,84 zł.

Nie można pobierać obu tych świadczeń jednocześnie.