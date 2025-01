Samozatrudnieni na skraju ubóstwa? Raport ZUS ujawnia szokujące dane

Według raportu Polskiej Sieci Ekonomii dla ZUS, ulgi w składkach, takie jak Mały ZUS plus, w głównej mierze trafiają do osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, co negatywnie wpływa na poziom zatrudnienia na etatach. Tomasz Lasocki, współautor raportu, zwraca uwagę, że samo założenie firmy nie świadczy o rozwoju przedsiębiorczości.