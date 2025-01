Wyższy wiek emerytalny kobiet w Polsce? Raport ZUS

Raport powstał w zeszłym roku na zlecenie byłej prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej - ustaliła Wirtualna Polska. Opracowanie pt. "Dobrowolne ubóstwo" przygotowali eksperci: dr Tomasz Lasocki z Politechniki Warszawskiej i dr Janina Petelczyc ze Szkoły Głównej Handlowej.

ZUS upublicznił raport pod naciskiem mediów. Jasno wynika z niego, że zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, jest nieuchronne. Ma to zapobiec niskim świadczeniom kobiet w przyszłości, a co za tym idzie tzw. ubóstwu emerytalnemu. Według symulacji przeprowadzonej przez ekspertów najniższe emerytury będą miały kobiety samozatrudnione.

Podkreślenia wymaga także sytuacja kobiet, w przypadku których niższy wiek emerytalny zdecydowanie obniża poziom przyszłych świadczeń. Z symulacji wynika, że zaledwie pięcioletnia różnica w wieku emerytalnym w połączeniu z dysproporcjami zarobkowymi przełoży się na ponad 50-procentowe różnice w świadczeniach- czytamy w raporcie.

Kobiety będą pracować do 65. roku życia? Eksperci mówią jasno

Rekomendowaną zmianą jest podniesienie wieku emerytalnego kobiet do 65. roku życia. Ma to dotyczyć wszystkich kobiet, nie tylko tych, które prowadzą własne firmy. - Niezwykle ważne w systemie zdefiniowanej składki jest podwyższenie wieku emerytalnego kobiet i docelowe wyrównanie go z wiekiem emerytalnym mężczyzn. Niższy wiek emerytalny kobiet w sposób drastyczny przyczynia się do obniżania wysokości ich świadczeń oraz znacznie zwiększa poziom dofinansowywania świadczeń (do wysokości emerytury minimalnej) przez państwo. Nierówny wiek emerytalny uderza więc zarówno w same uprawnione, jak i w całe społeczeństwo - napisali eksperci w raporcie.

Wnioski płynące z raportu przygotowanego dla ZUS są spójne z analizą Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wynika z niej, że kobiety w Polsce otrzymują średnio o około 30 proc. niższe emerytury niż mężczyźni. Dodatkowo wydłuża się średnia długość życia kobiet w Polsce, co oznacza, że zgromadzony przez kobiety kapitał musi być rozłożony na więcej lat. Dokument Międzynarodowy Fundusz Walutowy wskazuje, że wiek emerytalny kobiet nie tylko należy zrównać z wiekiem emerytalnym mężczyzn, ale jeszcze go wydłużyć.