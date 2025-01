Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, zwraca uwagę, że rynki bazowe znajdują się w fazie wyczekiwania na decyzje tych instytucji.

Jutro odbędzie się posiedzenie Fed, rynki nie oczekują zmiany stóp, natomiast kluczowa będzie komunikacja i wskazówki co do ewentualnego terminu obniżki. Na razie te oczekiwania wskazują na odległy termin, około połowy roku. Następnego dnia mamy Europejski Bank Centralny. Zobaczymy, czy EBC wpisze się w oczekiwania obniżek stóp o 25 pb. - powiedziała PAP Biznes Monika Kurtek.

Reklama

Złoty najsilniejszy od 2018 roku. Czy RPP obniży stopy procentowe?

Zaznaczyła również, że waluty regionu, w tym złoty, umacniają się, co świadczy o wzmożonym napływie kapitału na rynki wschodzące. Na złotym mamy spore umocnienie. Dzisiejszy poziom ok. 4,205 ostatnio był widziany przed pandemią. Pytanie, czy tak silny złoty nie powinien skłonić RPP do pierwszych obniżek stóp proc. Takie dyskusje zaczynają się pojawiać - powiedziała.

Rynek długu

Zdaniem Moniki Kurtek, sytuacja na rynku obligacji pozostaje stabilna. Rentowności naszych obligacji niemal nie zmieniają się. Na rynkach bazowych notowane są wzrosty rzędu 2-3 proc., więc nie są to duże ruchy. Przyczyną tego zastoju jest wyczekiwanie na jutrzejszy Fed - powiedziała ekonomistka.

Dodała również, że rynki finansowe uważnie śledzą temat ceł oraz wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa.

Na pierwszym planie znajduje się także kwestia taryf i wypowiedzi prezydenta Trumpa. Rynki są bardzo wyczulone na to, nasłuchują, co kto mówi i oceniają, co może realnie się wydarzyć, a co nie - podkreśliła.

Jej zdaniem, w najbliższych dniach rentowności polskich obligacji będą pozostawały pod wpływem trendów na rynkach globalnych.

Z czynników lokalnych, ważne będzie posiedzenie i decyzja RPP w przyszłym tygodniu. Od ostatnich wypowiedzi prezesa Glapińskiego nie wydarzyło się nic, co mogłoby zmienić jego retorykę, więc póki co inwestorzy nastawiają się, że stopy procentowe pozostaną u nas na wysokim poziomie przez dłuższy czas - powiedziała Monika Kurtek.

Reklama

Kursy walut

wtorek wtorek poniedziałek 15:30 09:10 13:11 EUR/PLN 4,204 4,2147 4,2207 USD/PLN 4,029 4,0403 4,0156 CHF/PLN 4,451 4,4577 4,4718 EUR/USD 1,043 1,0432 1,0511 OK0127 5,200 5,19* 5,18* PS0130 5,670 5,67 5,64 DS1034 5,940 5,95 5,92

*dane z 27.01 z godz. 10.11

**dane z 27.01

Źródło: PAP Biznes, PAP