Niedziele handlowe 2025. Czy 26 stycznia sklepy będą otwarte?

Zgodnie z obowiązującym kalendarzem, w 2025 roku handel w niedzielę będzie dozwolony:

26 stycznia,

13 kwietnia,

27 kwietnia,

29 czerwca,

31 sierpnia,

7 grudnia,

14 grudnia,

21 grudnia.

Od 1 lutego w życie wejdzie nowelizacja ustawy, która wprowadza istotne zmiany dla pracowników handlu. Od tego roku 24 grudnia będzie dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których dotąd - zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta - Wigilia była dniem roboczym do godziny 14.

Nowe przepisy zakładają także, że trzy ostatnie niedziele przed Świętami Bożego Narodzenia będą handlowe, a pracownicy sektora handlowego nie będą mogli pracować więcej niż dwie spośród nich.

Zakaz handlu w niedziele

Zakaz handlu w niedziele obowiązuje w Polsce od 1 marca 2018 roku i był stopniowo rozszerzany. Od 2020 roku liczba niedziel handlowych została ograniczona do siedmiu w ciągu roku. Do tej pory obejmowały one ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także niedzielę przed Wielkanocą. Po wejściu w życie nowelizacji lista ta zostanie rozszerzona o trzy niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

Nie wszystkie placówki muszą jednak przestrzegać ograniczeń. W katalogu wyjątków znajdują się między innymi: cukiernie, lodziarnie, stacje paliw, kwiaciarnie, sklepy z prasą oraz kawiarnie. Ponadto działalność mogą prowadzić również placówki pocztowe, pod warunkiem że co najmniej 40 proc. ich przychodów pochodzi z usług pocztowych.

Przedsiębiorcy łamiący zakaz muszą liczyć się z konsekwencjami finansowymi. Za naruszenie przepisów grożą kary w wysokości od 1000 zł do 100 tys. zł. W przypadku uporczywego łamania zakazu możliwe jest także nałożenie kary ograniczenia wolności.

Źródło: PAP