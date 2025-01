Rządowe Centrum Legislacji zaktualizowało projekt ustawy dotyczącej podmiotów zajmujących się obsługą i zakupem kredytów. To istotny etap we wdrażaniu do polskiego prawa dyrektywy NPL (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2021/2167), której celem jest ujednolicenie zasad dotyczących wtórnego obrotu niespłacanymi kredytami w Unii Europejskiej. Nowe regulacje mogą stanowić istotne wsparcie dla kredytobiorców, zwłaszcza tych borykających się z trudnościami w spłacie zobowiązań konsumpcyjnych.