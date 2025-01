Zgodnie z ustaleniami autorów raportu, średnie wynagrodzenie za pojedyncze zlecenie w dziedzinie programowania wyniosło 5014 zł, co oznacza imponujący wzrost o prawie 36 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Usługi związane z IT zajęły drugie miejsce pod względem dochodowości, osiągając średnią stawkę 3995 zł. Wysokie zarobki odnotowano również w kategorii architektura (3809 zł, wzrost o 5 proc.) oraz wśród specjalistów UX/UI (3656 zł).

Zarobki w IT szybują, copywriterzy mają pod górkę [RAPORT. Freelancing w Polsce]

Najniższe zarobki przypadły copywriterom, których średnia stawka za zlecenie wyniosła 1576 zł, oraz tłumaczom zarabiającym przeciętnie 1655 zł za zlecenie. Mimo tego, wynagrodzenia w copywritingu wzrosły o 27 proc., podczas gdy w tłumaczeniach odnotowano jedynie 4-procentowy wzrost. Do grupy freelancerów o najniższych dochodach dołączyli również specjaliści zajmujący się obsługą sklepów internetowych, zarabiający średnio 1655 zł za zlecenie, co jednak oznacza wzrost o 7,5 proc.

Programiści zarabiają tysiące, copywriterzy walczą o przetrwanie [RAPORT. Freelancing w Polsce]

Według Przemysława Głośnego, prezesa Useme, obserwowane zmiany w wynagrodzeniach freelancerów są efektem zarówno trendów branżowych, jak i ogólnych procesów gospodarczych. Wysoka inflacja, która podnosi koszty życia, zmusza wielu specjalistów do podnoszenia swoich stawek, aby nadążyć za rosnącymi wydatkami - wyjaśnia. Zwraca również uwagę na rosnącą popularność pracy zdalnej oraz zwiększone zapotrzebowanie na usługi specjalistyczne, co przekłada się na wzrost zarobków w kluczowych sektorach.

Raport Useme wskazuje także na niezmienną popularność tradycyjnych kategorii freelancingu.Grafikę, która stanowiła niemal 18 proc. wszystkich zleceń, wyprzedziły jedynie usługi marketingowe (również 18 proc.). Wysokie zapotrzebowanie utrzymało się także w copywritingu (16 proc.) oraz programowaniu i IT (13 proc.).

Z kolei istotne wzrosty liczby zleceń odnotowano w sektorze aplikacji mobilnych, gdzie liczba zleceń wzrosła aż o 118 proc. względem roku 2023. Dynamiczny rozwój zaobserwowano także w dziedzinie tworzenia stron internetowych (wzrost o 24 proc.).

IT vs. copywriting. Różnice w zarobkach freelancerów są ogromne

Mimo rosnących stawek, w 2024 roku zauważono spadek liczby zleceń w kategorii programowanie (o 24 proc.). Eksperci wskazują, że firmy rzadziej zlecają programistom zadania, ale są to projekty bardziej zaawansowane i lepiej płatne. Podobna tendencja wystąpiła w branży tłumaczeń, gdzie liczba zleceń spadła o 20 proc., co może wynikać z rozwoju narzędzi automatyzujących, takich jak sztuczna inteligencja.

Zdaniem Przemysława Głośnego, kreatywne sektory, choć wciąż popularne, oferują bardziej umiarkowane wynagrodzenia, co zmusza freelancerów do większej konkurencyjności i innowacyjności. Podkreśla on, że osoby planujące karierę freelancera powinny rozważyć rozwój w sektorach technologicznych, gdzie wynagrodzenia systematycznie rosną. W tradycyjnych branżach, takich jak copywriting, kluczowe znaczenie będzie miała jakość i efektywność pracy.

Useme to platforma działająca od 2013 roku, łącząca freelancerów ze zleceniodawcami. W jej bazie znajduje się obecnie 185 tys. specjalistów. Oprócz pośrednictwa w realizacji zleceń, platforma zajmuje się również kwestiami prawnymi i podatkowymi, a także umożliwia rozliczanie podwykonawców zagranicznych.

PAP, MEDIA