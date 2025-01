Przyszłość ogródków działkowych

Jak podaje portal e-Sochaczew.pl miasto planuje budowę nowego odcinka trasy, który ma poprawić komunikację w Sochaczewie, w tym umożliwić lepszy dojazd do dworca PKP. Projekt jest wciąż w fazie planowania, jednak, jak informują władze miasta, jego realizacja jest niezbędna, by uniknąć zakorkowania ulicy Piłsudskiego w przyszłości.

Przebieg inwestycji i wyzwania gruntowe

Realizacja trasy nie napotyka jedynie problemów finansowych, ale także związanych z samym przebiegiem drogi. Planowana trasa ma przebiegać przez tereny, w tym Pola Czerwonkowskie i ogródki działkowe - informuje portal. Choć część trasy została już wytyczona, pozostałe odcinki, w tym te w pobliżu ulicy Warszawskiej, wymagają jeszcze uzgodnienia z właścicielami gruntów, jak PKP i Starostwo Powiatowe. To może skomplikować dalsze prace.

Ogródki działkowe w cieniu inwestycji

Wśród najważniejszych kwestii związanych z tą inwestycją znajduje się problem ogródków działkowych. Część z nich musi zostać zlikwidowana, by umożliwić budowę drogi. Działkowcy, którzy od lat korzystają z tych przestrzeni, są mocno zaniepokojeni przyszłością swoich ogrodów. Choć kilka lat temu podobny projekt napotkał opór społeczny i nie doszedł do skutku, obecna kadencja władz jest zdecydowana na realizację tego planu, co może oznaczać, że część działek zostanie zniszczona - czytamy na portalu.

Jak zauważył Jerzy Szostak, dziennikarz portalu lokalnego "była to klasyczna urzędnicza zagrywka przed wyborami". Grunty po drugiej stronie Warszawskiej, przez które mogłaby przebiegać trasa, zostały wykupione już wcześniej. Oznacza to, że ogródki działkowe zostaną zlikwidowane na potrzeby nowej drogi, mimo wcześniejszych obietnic władz i sprzeciwu mieszkańców.