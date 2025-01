800 plus to jeden z kluczowych filarów polityki społecznej w Polsce. Jego celem jest m.in. wspieranie rodzin i przeciwdziałanie skutkom niżu demograficznego. Świadczenie przyznawane jest bez względu na dochód rodziny. Środki te mogą być wykorzystane na dowolne potrzeby – od opłacenia zajęć dodatkowych, przez zakup ubrań i książek, po codzienne wydatki związane z wychowaniem dzieci. Ma ono nie tylko poprawić jakość życia polskich rodzin, ale także stanowić impuls do zwiększenia liczby narodzin w kraju.

800 plus. Jaki obowiązek należy spełnić?

O zmianach w wypłatach 800 plus mówiła już w listopadzie 2024 roku podczas sejmowego wystąpienia wiceminister edukacji Joanna Mucha. Nowe przepisy zakładają spełnienie obowiązku uczęszczania do polskiej szkoły dla ukraińskich dzieci. Zmiany weszły w życie 1 września 2024 roku. By móc otrzymać 800 plus dziecko musi uczestniczyć w:

rocznym przygotowaniu przedszkolnym (zerówka);

nauce w szkole podstawowej;

oraz kontynuować naukę w szkołach ponadpodstawowych.

Zgodnie z nowymi przepisami jest jeden wyjątek - uczniowie mogą kontynuować naukę w najwyższych klasach ukraińskiego systemu dydaktycznego w formie zdalnej. Wówczas nie mają obowiązku przenosić się do polskiego systemu oświaty.

Kto straci 800 plus?

Od września 2024 roku mówi się o kolejnych świadczeniach odbieranych rodzicom. "Business Insider" poinformował, że od początku roku 2024 roku liczba dzieci ukraińskich pobierających świadczenie 800 plus zmniejszyła się o 20 tys. Jednocześnie od września do polskich szkół dołączyło 33 tys. nowych uczniów z Ukrainy.

"Spodziewaliśmy się od 60 do 80 tys. dzieci nowych w naszym systemie. Liczba, która teraz wychodzi nam z systemu, jest znacznie niższa, bo to jest około 20 tys. nowych dzieci ukraińskich" – mówiła w 2024 roku Joanna Mucha na antenie TOK FM.

800 plus w 2025 roku. Należy złożyć wniosek

Od 1 lutego 2025 roku będą przyjmowane wnioski o świadczenie 800 plus. Ostatnim dniem na złożenie dokumentów będzie 30 kwietnia bieżącego roku.