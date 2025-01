Jak wynika z doniesień, kanadyjscy urzędnicy pracują nad listą taryf odwetowych, które mogłyby objąć amerykańskie produkty eksportowane do Kanady. Plany te wskazują na możliwość poważnego konfliktu handlowego między dwoma największymi partnerami gospodarczymi w Ameryce Północnej.

Trump grozi cłami. Czy USA i Kanada wejdą na ścieżkę wojny handlowej?

Według źródeł zbliżonych do rządu, Kanada przygotowuje listę kilkudziesięciu towarów, które mogłyby zostać obciążone dodatkowymi opłatami. Na liście znalazły się m.in. produkty ceramiczne, stal, meble, alkohol (w tym Bourbon i whisky Jack Daniels), sok pomarańczowy oraz karma dla zwierząt. W ostateczności mogłyby zostać nałożone taryfy na amerykańskie produkty energetyczne eksportowane do Kanady.

Minister spraw zagranicznych Kanady, Melanie Joly, podczas konferencji prasowej w Ottawie podkreśliła wagę przygotowań: Musimy być gotowi. Kiedy prezydent Trump coś mówi, słuchamy go i traktujemy bardzo poważnie.

Rząd w Ottawie chce pokazać, że ewentualne amerykańskie cła na kanadyjskie towary spotkają się z konkretną odpowiedzią.

Gospodarcze implikacje konfliktu

Eksperci ostrzegają, że eskalacja sporu handlowego mogłaby zaszkodzić obu gospodarkom. Goldy Hyder, dyrektor generalny Business Council of Canada, podkreśla, że reakcja Kanady powinna być dobrze przemyślana. Niektórzy sugerują odzwierciedlenie amerykańskich taryf, inni umiarkowaną reakcję, a jeszcze inni proponują stanowcze działania - wskazał.

Kanada jest największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych, a w 2023 roku wartość eksportu kanadyjskich towarów do USA wyniosła 419 miliardów dolarów. Konflikt handlowy mógłby doprowadzić do wzrostu cen wielu towarów konsumpcyjnych, co odczuliby zarówno Amerykanie, jak i Kanadyjczycy.

Groźba fuzji czy retoryka polityczna?

Donald Trump dodatkowo podgrzał atmosferę, sugerując, że Kanada powinna rozważyć "połączenie" ze Stanami Zjednoczonymi. W jednym z wpisów na portalu Truth Social napisał: "Gdyby Kanada połączyła się z USA, nie byłoby ceł, podatki spadłyby, a Kanada byłaby całkowicie bezpieczna przed zagrożeniem ze strony Rosji i Chin".

Premier Kanady Justin Trudeau zareagował ostro, podkreślając, że Kanada pozostanie niezależna i nie pozwoli na wymuszanie politycznych ustępstw.

Kanada kontra USA. Czy wojna handlowa jest nieunikniona?

Wojna handlowa między Kanadą a USA może mieć długofalowe konsekwencje. Obie strony stoją przed trudnymi wyborami, które mogą wpłynąć na całą gospodarkę globalną. W obliczu narastającego napięcia Kanada wyraźnia, że nie zamierza pozostawać bierna. Czy jednak uda się uniknąć otwartego konfliktu? Odpowiedź na to pytanie poznamy w najbliższych tygodniach.

