Stany Zjednoczone wpisały Polskę na listę krajów objętych restrykcjami w imporcie nowoczesnych chipów z USA. Tylko najbliżsi sojusznicy USA będą mogli kupować je bez ograniczeń. Ambasada RP w USA zwróciła się do amerykańskiej administracji z prośbą o wyjaśnienia.

W poniedziałek Departament Handlu USA ogłosił decyzję o ograniczeniu eksportu amerykańskich czipów AI do wybranych krajów. Choć przewidziano wyjątki dla strategicznych sojuszników, kilkanaście państw członkowskich UE ma zostać objętych ograniczeniami.

Polska znalazła się w grupie państw z ograniczeniami, obok takich krajów jak Portugalia, Szwajcaria, Ukraina, a także wielu państw afrykańskich i azjatyckich. Restrykcje te nie dotyczą jednak krajów Europy Zachodniej, Kanady czy Australii.

"Polska krajem drugiej kategorii". Zaskakująca decyzja USA

W praktyce oznacza to, że Polska została objęta limitami importowymi, które ustalono na 50 tys. chipów z możliwością do zwiększenia do 100 tys. Prof. Piotr Sankowski z UW wyraził zaskoczenie decyzją USA, podkreślając, że Polska została zaliczona do "drugiej kategorii państw". Na platformie X napisał, że ograniczenia mogą wpłynąć na globalne ambicje Polski w dziedzinie AI.

"Żałuje, że ten wpis jest tak negatywny, ale ja osobiście nie rozumiem jak w tej całej konfiguracji geopolitycznej znaleźliśmy się w drugiej kategorii państw" – napisał.

Podobne stanowisko wyraził Leszek Bukowski, ekspert ds. sztucznej inteligencji, który ostrzegł, że ograniczenie dostępu do nowoczesnych technologii może wpłynąć na strategiczne kierunki rozwoju Polski.

Polska na liście krajów objętych restrykcjami. Ruch ambasady

Polska ambasada zwróciła się do administracji USA z prośbą o wyjaśnienia w tej sprawie.Do sprawy odniósł się też minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

"Decyzja administracji Stanów Zjednoczonych w sprawie zasad eksportu mikroprocesorów typu GPU, jest dla mnie niezrozumiała i nie opiera się na żadnych merytorycznych przesłankach. […] Państwa Unii Europejskiej w relacjach z USA powinny być traktowane w ten sam sposób. Przedstawiciele ministerstwa rozmawiali już z Komisją Europejską i osobiście zwrócę się również do komisarz Henny Virkkunen o podjęcie zdecydowanych działań" – napisał na platformie X.

Komisja Europejska wyraziła zaniepokojenie przyjętymi przez USA środkami ograniczającymi dostęp wybranych państw członkowskich UE do amerykańskich zaawansowanych czipów AI. Wspólne oświadczenie w tej sprawie wydali wiceprzewodnicząca KE Henna Virkkunen i komisarz Marosz Szefczovicz.

"Uważamy, że w interesie gospodarki i bezpieczeństwa USA leży również, aby UE kupowała od USA zaawansowane układy sztucznej inteligencji bez ograniczeń" – czytamy.