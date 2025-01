Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), składki na ubezpieczenia społeczne, w tym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, wzrosły o 34,74 zł. W efekcie przedsiębiorcy opłacający minimalne składki ZUS w 2025 roku będą musieli uiścić 442,90 zł miesięcznie. Podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 1399,80 zł.

ZUS 2025. Składki wyższe niż kiedykolwiek

Przedsiębiorcy, którzy nie korzystają z ulg, są zobowiązani do opłacania składek od podstawy wynoszącej co najmniej 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W 2025 roku ta kwota wynosi 8673 zł, co oznacza, że minimalna podstawa wymiaru składek to 5203,80 zł. W związku z tym całkowita składka na ubezpieczenia społeczne wraz z Funduszem Pracy, przy dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym, wynosi 1773,96 zł. To o 173,64 zł więcej niż w roku 2024.

Szczegóły wysokości składek ZUS

Dla przedsiębiorców deklarujących minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w 2025 roku, składki kształtują się następująco:

Ubezpieczenie emerytalne: 1015,78 zł (19,52%),

Ubezpieczenie rentowe: 416,30 zł (8%),

Ubezpieczenie chorobowe: 127,49 zł (2,45%),

Ubezpieczenie wypadkowe: 86,90 zł (1,67%) – obowiązuje do 31 marca 2025 roku,

Fundusz Pracy: 127,49 zł (2,45%).

Łącznie daje to kwotę 1773,96 zł miesięcznie (bez składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Preferencyjne składki i ulga "mały ZUS plus"

Przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych składek odprowadzają je od podstawy wynoszącej co najmniej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2025 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4666 zł, co oznacza, że podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 1399,80 zł. W związku z tym składki te wynoszą 442,90 zł miesięcznie.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w ramach ulgi "mały ZUS plus" opłacają składki od przeciętnego miesięcznego dochodu z poprzedniego roku kalendarzowego. Podstawa wymiaru składek musi mieścić się w przedziale od 1399,80 zł do 5203,80 zł.

Roczne ograniczenia

W 2025 roku roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 260 190 zł.

Źródło: ZUS, PAP, GOV.PL