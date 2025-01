PKD 2025 – Co zmienia się w nowej klasyfikacji?

Nowa Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2025) wprowadza istotne zmiany w klasyfikacji branż, które przedsiębiorcy będą musieli uwzględniać w swoich działalnościach. Jednym z najważniejszych obszarów, w którym zmiany będą widoczne, jest sposób określania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Reklama

Płatnicy składek, którzy rozpoczęli działalność przed 2025 rokiem – jak ustalić stopę składki?

Płatnicy składek, którzy rozpoczęli działalność przed 1 stycznia 2025 r., od teraz do 31 grudnia 2026 r. muszą stosować wyłącznie klasyfikację PKD 2007 do ustalenia rodzaju przeważającej działalności. To na jej podstawie określają wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, co może różnić się od stawki wynikającej z nowego PKD 2025.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność po 1 stycznia 2025 r.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną działalność po 1 stycznia 2025 roku, muszą zastosować zarówno klasyfikację PKD 2025, jak i klucze przejścia pomiędzy nową a starszą wersją klasyfikacji. To oznacza, że powiązania między PKD 2007 a PKD 2025 będą kluczowe przy ustalaniu stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.