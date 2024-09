Z dniem 1 stycznia 2025 r. wejdzie w życie znowelizowana Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), która wprowadza istotne zmiany w systemie klasyfikacji działalności gospodarczej. Nowe regulacje, ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), mają na celu dostosowanie klasyfikacji do dynamicznie zmieniających się realiów rynkowych, technologicznych oraz społecznych.

Nowe rodzaje działalności w PKD 2025. Zaktualizowana klasyfikacja będzie obejmowała nowe rodzaje działalności, które pojawiły się w polskiej gospodarce w ostatnich latach. Kluczowym celem zmian jest lepsze odzwierciedlenie współczesnych trendów gospodarczych, takich jak rozwój gospodarki cyfrowej, cyrkulacyjnej czy bio-gospodarki. Wprowadzenie tych zmian ma także na celu harmonizację polskich statystyk z unijnymi standardami, co pozwoli na lepsze porównanie danych gospodarczych w skali międzynarodowej.

PKD 2025. Polska gospodarka dostosowuje się do nowych realiów

Precyzja w opisie tradycyjnych branż. Oprócz wprowadzenia nowych rodzajów działalności, nowa wersja PKD przynosi także większą precyzję w opisie tradycyjnych sektorów gospodarki. Zmiany te ułatwią firmom dopasowanie prowadzonej działalności do właściwych kodów klasyfikacyjnych, co ma istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania takich systemów jak REGON, Krajowy Rejestr Sądowy czy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

PKD 2025. Konsekwencje zmian dla firm

Wprowadzenie PKD 2025 będzie wiązało się z koniecznością przeklasyfikowania podmiotów gospodarczych według nowej klasyfikacji. Będzie to dotyczyło zarówno rejestrów krajowych, takich jak REGON, jak i statystycznych rejestrów unijnych. Przedsiębiorstwa będą musiały dostosować swoje kody działalności, co może wiązać się z dodatkowymi obowiązkami administracyjnymi.

Zmiany będą miały również wpływ na badania statystyczne prowadzone przez GUS, które będą musiały uwzględniać nową klasyfikację. Ponadto konieczne będzie przeliczenie dotychczasowych szeregów czasowych, aby zapewnić spójność danych na przestrzeni lat.

Przyczyny wprowadzenia PKD 2025

Konieczność wydania nowej klasyfikacji PKD 2025 wynika ze zmian dokonanych w unijnej Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych NACE (Statistical Classification of Economic Activities in the European Community). Nowa wersja NACE Rev. 2.1, nad którą prace trwały w latach 2018-2021, została przyjęta w maju 2022 roku przez Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego. Zmiany te są efektem szerokich konsultacji z krajami członkowskimi UE, w tym z Polską, co gwarantuje, że nowa klasyfikacja jest dostosowana do potrzeb gospodarczych państw członkowskich.

