Do finansowania zakupu taboru kolejowego przeznaczonego do obsługi połączeń świadczonych w ramach umowy PSC (umowa o świadczenie usług publicznych) Spółka korzystać będzie głównie ze środków własnych oraz środków pochodzących z długoterminowych kredytów inwestycyjnych oferowanych przez banki rozwoju. Kredyty te zabezpieczone będą m.in. gwarancjami Skarbu Państwa – poinformował rzecznik PKP Intercity Maciej Dutkiewicz.

PKP Intercity inwestuje miliardy w nowoczesny tabor. Pociągi przyszłości już wkrótce w Polsce

Postępowanie przetargowe w trybie dialogu konkurencyjnego na dostawę 42 piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych ogłoszono w październiku 2024 roku. Co więcej, przewoźnik zastrzegł sobie możliwość domówienia kolejnych 30 takich pociągów w przyszłości. To pierwszy zakup tego typu w historii PKP Intercity, który ma radykalnie zwiększyć komfort podróży oraz efektywność obsługi tras międzywojewódzkich.

Już na początku grudnia 2024 roku trzy znane podmioty zgłosiły swoje zainteresowanie udziałem w postępowaniu. Są to: Stadler Polska, konsorcjum z liderem Siemens Mobility oraz Alstom Polska. Wstępny harmonogram przewiduje badanie wniosków o dopuszczenie do przetargu w styczniu 2025 roku, a zaproszenie do dialogu konkurencyjnego w lutym 2025 roku. Sam dialog potrwa dwa miesiące, a jego rozstrzygnięcie zaplanowano na wrzesień 2025 roku.

Zmiany technologiczne i ekologiczne

Piętrowe elektryczne zespoły trakcyjne mają przynieść wiele korzyści. Jak zaznaczył prezes PKP Intercity Janusz Malinowski, te pociągi charakteryzują się niższym zużyciem energii w porównaniu z popularnymi w Polsce składami typu push-pull, w których lokomotywa ciągnie lub pcha zestaw wagonów. Nowy tabor będzie również dostosowany do obsługi tras krajowych i zapewni większą pojemność pasażerską.

PKP Intercity posiada już doświadczenie w eksploatacji nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych, takich jak Pendolino, FLIRT, Dart czy ED74. Jednak zakup piętrowych jednostek trakcyjnych jest nowością, która otwiera kolejny rozdział w modernizacji polskiej kolei.

Kolejne inwestycje z KPO

PKP Intercity, jako beneficjent Krajowego Planu Odbudowy (KPO), otrzyma ponad 2 miliardy złotych na zakup 56 zeroemisyjnych lokomotyw oraz modernizację 248 wagonów pasażerskich. Wszystkie umowy w ramach tego programu zostaną zrealizowane w polskich zakładach, co dodatkowo wspiera rodzimy przemysł kolejowy.

Dwa zadania związane z zakupem 56 lokomotyw są warte ponad 1 miliard złotych. Wartość inwestycji związanych z modernizacją wagonów sięga 1,2 miliarda złotych. Wagony i lokomotywy sfinansowane z KPO będą przeznaczone do obsługi tras praktycznie w całej Polsce – dodał rzecznik.

Ambitne plany na przyszłość

Do 2030 roku PKP Intercity chce niemal podwoić liczbę obsługiwanych pasażerów – z obecnych 48 milionów do 90 milionów rocznie. Cel ten ma być osiągnięty dzięki realizacji strategii "PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji", która zakłada inwestycje w wysokości 27 miliardów złotych w nowoczesny tabor i infrastrukturę.

Nowe piętrowe pociągi oraz modernizacja istniejących zasobów taborowych to kluczowe kroki na drodze do unowocześnienia polskiej kolei, zapewniając większy komfort podróży, efektywność energetyczną oraz dostosowanie do rosnących oczekiwań pasażerów.

