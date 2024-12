Sprzedaż kredytów mieszkaniowych spadła o 31,9 proc. r/r do poziomu 6,727 mld zł w listopadzie 2024 r., co oznacza także spadek o 9,5 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Jednocześnie, w ujęciu wolumenowym, liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych zmniejszyła się o 35,7 proc. r/r, do 15,7 tys. sztuk, co stanowi spadek o 10,5 proc. m/m – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK).