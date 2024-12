Dłużnicy mogą spać spokojniej. Komornik zabierze mniej

Od 1 stycznia 2025 roku w Polsce wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę, co bezpośrednio wpłynie na podwyższenie kwoty wolnej od zajęcia komorniczego na koncie bankowym. Obecna kwota wolna wynosząca 3 225 zł zwiększy się do 3 499,50 zł, co odpowiada 75 proc. minimalnego wynagrodzenia netto.