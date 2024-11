"W grudniu minie 10 lat, odkąd składy Pendolino zaczęły kursować w barwach PKP Intercity. Z okazji tej rocznicy spółka przygotowała specjalną ofertę" – podało Ministerstwo Infrastruktury.

Pendolino za złotówkę? Urodzinowa niespodzianka od PKP już w grudniu

Promocja przejazdu za złotówkę dotyczy dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 16 lat, po okazaniu dokumentu tożsamości, np. legitymacji szkolnej, paszportu czy dowodu osobistego. Jak zaznaczono, "dzieci do czwartego roku życia przez cały rok mogą podróżować pociągami przewoźnika na podstawie biletu jednorazowego z ulgą 100 proc."

Jak kupić bilet na Pendolino za 49 zł? Sprawdź szczegóły rocznicowej promocji

Dla starszych pasażerów przewidziano promocję "Super Promo". "Na podróżnych czeka pula najtańszych biletów, będzie ich tyle, ile miejsc siedzących we wszystkich pociągach EIP, które kursują w tym dniu" – poinformowano.

W ramach tej oferty bilety na trasie z Warszawy do Krakowa oraz do Trójmiasta będą dostępne w cenie 49 zł. Co więcej, promocja łączy się z ulgami ustawowymi, co pozwoli np. studentom na zakup biletu w jeszcze niższej cenie.

"Warto pamiętać, że w składach EIP obowiązuje obowiązkowa rezerwacja miejsc" – przypomniano. Bilety można zakupić w kasach biletowych, serwisie e-IC, aplikacji mobilnej PKP Intercity, automatach biletowych oraz w serwisach i aplikacjach mobilnych współpracujących agentów. Dla osób, które zgłoszą się do konduktora przed wejściem do pociągu, istnieje możliwość zakupu biletu, pod warunkiem dostępności miejsc.

