Według strategów rynkowych, w nadchodzących dniach presja na polską walutę może się nasilić, co może skutkować testowaniem poziomu 4,38 za euro. Rentowności dwuletnich obligacji mogą pozostać na poziomie 5,0%, a dziesięcioletnich – na 5,75 proc.

Około godziny 16. 35 (w środę 13.11) kurs EUR/PLN spadał o 0,22 proc. do 4,3449, a USD/PLN zmniejszył się o 0,03 proc. do 4,1041. Kurs EUR/USD spadł natomiast o 0,18 proc., osiągając poziom 1,0588.

Złoty pod presją. Euro atakuje, dolar w tyle [KURSY WALUT]

"Wyniki wyborów w USA wzmocniły trendy rynkowe widoczne od początku października. Reelekcja D. Trumpa wraz z prawdopodobnym przejęciem kontroli nad całym Kongresem zwiększa prawdopodobieństwo realizacji obietnic wyborczych Republikanów. Zapowiedzi wzmocnienia amerykańskiej gospodarki z jednoczesnym nałożeniem taryf handlowych na towary sprowadzane z zagranicy wciąż wzmacniają amerykańską giełdę i dolara, jednak ciążą aktywom na rynkach wschodzących"– napisał Mirosław Budzicki, strateg rynkowy PKO BP, w komentarzu dla PAP Biznes.

W jego opinii, obecna sytuacja może przyczynić się do tego, że "notowania EUR/PLN utrzymują się blisko górnego ograniczenia tegorocznego trendu bocznego (4,25-4,38). Chociaż kurs spadł w środę w okolice 4,34, nie widać na razie oznak trwalszej poprawy nastrojów".

W najbliższych dniach możliwe jest więc utrzymanie presji na złotego, co może skutkować testowaniem poziomu 4,38 za euro.

Według stratega, dodatkowe czynniki globalne oraz lokalne – jak oczekiwania na obniżki stóp procentowych w Polsce, słabsze prognozy gospodarcze oraz deficyt na rachunku obrotów bieżących – mogą wspierać ten scenariusz. "Warto zauważyć, że Polska otrzymuje środki z funduszy UE (w tym roku to ok. 9,4 mld EUR z KPO), co może stabilizować kurs walutowy" – dodał Budzicki.

Sytuacja na rynku długu

Na rynku długu, mimo że rentowności polskich obligacji spadły od październikowych szczytów, wciąż utrzymują się na wysokich poziomach. Budzicki wskazuje, że rosnące rentowności papierów amerykańskich oraz wysokie krajowe potrzeby pożyczkowe wpływają negatywnie na polski rynek obligacji. "Inwestorzy w USA coraz bardziej obawiają się, że działania administracji D. Trumpa mogą pobudzić inflację, która może się utrzymać na poziomie około 2,5 proc. rocznie" – zauważył.

W środę Ministerstwo Finansów poinformowało o zmniejszeniu oferty obligacji na czwartkowej aukcji do poziomu 5-9 mld zł, o 1 mld zł mniej niż pierwotnie planowano, co może być reakcją na niesprzyjające otoczenie rynkowe.

Dane opublikowane w środę przez Narodowy Bank Polski wskazały, że deficyt na rachunku bieżącym we wrześniu wyniósł 1,434 mln euro, przewyższając konsensus. Eksport wzrósł o 0,5 proc. r/r, a import zwiększył się o 5,1 proc..

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w trzecim kwartale 2024 roku wzrosło o 13,4 proc. r/r, osiągając poziom 8 161,62 zł, co oznacza wzrost o 1,5 proc. kwartał do kwartału.

KURSY WALUT

środa środa wtorek 16:35 09:44 17:00 EUR/PLN 4,3449 4,357 4,357 USD/PLN 4,1041 4,108 4,107 CHF/PLN 4,6431 4,65 4,654 EUR/USD 1,0588 1,061 1,061 PS1026 5,01 5,01 5 DS1029 5,41 5,4 5,39 DS1034 5,77 5,77 5,76

Źródło: PAP Biznes, MEDIA

