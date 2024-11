"Polskie firmy IT przez lata cieszyły się stabilnym wzrostem i coraz większym uznaniem na arenie międzynarodowej, a liczba specjalistów i startupów znacząco wzrastała" – podkreślili autorzy raportu. Jednak obecnie sektor zmaga się z wyzwaniami, takimi jak konieczność inwestowania w nowe technologie, dostosowywanie się do zmieniających się wymagań rynkowych oraz regulacji prawnych.

Cicha katastrofa. Zadłużenie w IT osiąga punkt krytyczny

Raport zwraca uwagę na problem pozyskiwania i utrzymania talentów w branży IT. "Firmy IT mierzą się dodatkowo z pozyskiwaniem i utrzymywaniem talentów, a przez to rosnącą presją płacową" – czytamy w publikacji. Wysokie zarobki w sektorze sprawiają, że HR stanowi największy składnik budżetów przedsiębiorstw.

W ciągu ostatnich lat zadłużenie w kilku kluczowych podsektorach IT wzrastało systematycznie. Największe długi mają firmy zajmujące się oprogramowaniem i doradztwem IT – ich zobowiązania wzrosły o 26,7 mln zł w ciągu roku (+9 proc.), osiągając ponad 320 mln zł.

Pandemia jako punkt zwrotny

"Dla porównania w 2022 roku było to 244 mln zł, a w 2021 roku – 243 mln zł" – wskazali autorzy raportu. Tendencja wzrostowa rozpoczęła się od pandemii. Na koniec 2020 roku zaległości wynosiły 232 mln zł. "W ciągu ostatnich czterech lat zadłużenie wzrosło więc o 100 mln zł, co wskazuje na niepokojącą tendencję" – podkreślono w dokumencie.

Sytuacja w innych segmentach IT

Zauważono również problemy w sektorze zajmującym się przetwarzaniem danych i zarządzaniem stronami internetowymi. Dług w tej części branży wynosi już 22,6 mln zł, co oznacza wzrost o 3,6 mln zł (19 proc.) w ciągu roku. Zadłużenie dotyczy 414 firm, co średnio daje prawie 55 tys. zł na jedną firmę. To kwota porównywalna z najwyższymi miesięcznymi wynagrodzeniami specjalistów i menedżerów w dziedzinie sztucznej inteligencji w Polsce w 2024 roku.

Czy zadłużenie zagraża stabilności branży?

Według BIG InfoMonitor, obecny poziom zadłużenia nie stanowi zagrożenia dla stabilności sektora IT. "Zadłużenie to nie zagraża stabilności branży IT, lecz sygnalizuje pewne wyzwania związane z płynnością finansową części firm" – oceniono w raporcie.

BIG InfoMonitor, będący częścią Grupy BIK, działa od 2004 roku jako biuro informacji gospodarczej, które gromadzi dane o wiarygodności płatniczej przedsiębiorstw i konsumentów. Jego analizy wskazują na rosnącą potrzebę ostrożnego zarządzania finansami w polskiej branży IT, która mimo dynamicznego rozwoju, musi stawić czoła wyzwaniom związanym z rosnącymi kosztami i zmiennymi warunkami rynkowymi.

Źródło: PAP, Media