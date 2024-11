Czym są umowy z ceną dynamiczną?

Od 24 sierpnia br. na rynku energii pojawiła się oferta skierowana do osób prywatnych, które posiadają liczniki zdalnego odczytu i chcą na bieżąco śledzić zmiany cen energii. W ramach tych umów ceny prądu dostosowują się do aktualnych wahań na rynku energii, co oznacza, że koszt energii elektrycznej różni się w zależności od godziny i dnia.

Korzyści i ryzyka dynamicznej ceny energii

Dla świadomych konsumentów umowy z ceną dynamiczną mogą być okazją do obniżenia rachunków – wystarczy przenieść najwięcej zużycia na godziny, gdy ceny są najniższe, np. późno w nocy lub wcześnie rano. Z drugiej strony, w godzinach największego popytu, np. między 18:00 a 21:00, ceny energii rosną. Jeśli nie kontrolujesz poboru energii w tym czasie, może się to przełożyć na większe rachunki.

Uważaj na oferty i sprzedawców

Zanim podpiszesz umowę, zwróć uwagę na warunki i dokładnie zapoznaj się z dokumentami, a także upewnij się, że firma oferująca umowę jest wiarygodna. Od 2021 roku obowiązuje zakaz sprzedaży energii metodą "door-to-door", co oznacza, że przedstawiciele firmy energetycznej nie mogą składać ofert bezpośrednio w domach. Umowy mogą być jednak zawierane na odległość, np. przez telefon lub w punkcie sprzedaży, np. w centrum handlowym.

Jakie masz prawa przy umowach na odległość?

Jeżeli zdecydujesz się na umowę zawartą na odległość (np. telefonicznie), masz 14 dni na odstąpienie od niej bez podawania przyczyny i bez dodatkowych kosztów. Sprzedawca powinien poinformować Cię o tym prawie, dostarczając odpowiednie oświadczenie, które możesz wykorzystać, jeśli zdecydujesz się na rezygnację.