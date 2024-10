Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,22 proc., osiągając poziom 42.141,54 pkt. S&P 500 spadł o 0,33 proc. do 5.813,67 pkt, natomiast Nasdaq Composite zniżkował o 0,56 proc., kończąc dzień na poziomie 18.607,93 pkt. Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spadł o 0,15 proc. do 2.234,80 pkt.

Wartość wskaźnika zmienności VIX wzrosła o 4,86 proc., osiągając 20,28 pkt.

Mimo ogólnych spadków, akcje Alphabet wzrosły o prawie 3 proc. dzięki znakomitym wynikom kwartalnym, które wykazały zysk na akcję na poziomie 2,12 USD w porównaniu z oczekiwanym 1,85 USD. Zysk netto firmy wzrósł do 26,3 miliarda USD, co stanowi wzrost w porównaniu do 19,7 miliarda USD w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

Gerrit Smit, menedżer Stonehage Fleming Global Best Ideas Equity Fund, zauważył, że wyniki Alphabet powinny uspokoić sceptyków. Pomimo ciągłych wysokich nakładów inwestycyjnych na sztuczną inteligencję, marża operacyjna wzrosła do 32 proc. z 28 proc. - stwierdził.

Rob Haworth, starszy strateg inwestycyjny w U.S. Bank Asset Management, zwrócił uwagę, że akcje spółek wzrostowych z indeksu Nasdaq 100 wróciły do grona liderów i podkreślił znaczenie monitorowania wyników finansowych spółek technologicznych.

Spadki na Wall Street. Wybory prezydenckie w USA rzucają cień na rynki

Pomimo wzrostów w ostatnich tygodniach, zwiększyła się niepewność przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w USA, które odbędą się 5 listopada. Matt Stucky, główny zarządzający portfelem Northwestern Mutual, ocenił, że reakcja rynku na wyniki wyborów będzie bardziej stonowana niż w 2016 roku, podkreślając, że nie przewiduje on dużej zmienności.

Wśród spółek, które odnotowały spadki, Eli Lilly stracił ponad 6 proc. po obniżeniu prognozy skorygowanego zysku na akcję. Akcje Caterpillar spadły o ponad 2 proc., nie spełniając oczekiwań dotyczących zysku oraz przychodów za III kwartał. AMD zanotował ponad 10-procentowy spadek, prognozując niższe przychody w IV kwartale.

Z drugiej strony, Visa wzrosła o 3 proc. po doniesieniach o planowanym zwolnieniu około 1.400 pracowników. Akcje Snapa wzrosły o ponad 15 proc. po ogłoszeniu zysku na akcję, który wyniósł 8 centów w porównaniu do oczekiwanej straty. Reddit zyskał ponad 40 proc. dzięki prognozie przychodów, która przewyższyła oczekiwania rynkowe.

Dane makroekonomiczne również miały wpływ na rynek. Produkt Krajowy Brutto USA w III kwartale wzrósł o 2,8 proc. w ujęciu rocznym, a konsumpcja prywatna wzrosła o 3,7 proc. W październiku w USA przybyło 233 tys. miejsc pracy, co przewyższa oczekiwania analityków.

Na rynku ropy naftowej kontrakty WTI na listopad wzrosły o 2,51 proc. do 68,90 USD za baryłkę, a grudniowe futures na Brent zyskały 2,42 proc. do 72,84 USD za baryłkę. Spadły zapasy ropy naftowej oraz benzyny, co może sugerować wzrosty cen w nadchodzących tygodniach.

Źródło: Media, PAP