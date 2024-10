Z danych Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR), przesłanych Polskiej Agencji Prasowej, wynika, że liczba zapytań o konta zmarłych wyniosła 6 964, co stanowi wzrost w porównaniu do 6 835 zapytań w analogicznym okresie roku ubiegłego. Warto zauważyć, że w 2023 roku łączna liczba takich zapytań osiągnęła 8 209, a w 2022 roku wyniosła 4 104.

Spadkobiercy, posiadający tytuł prawny do spadku po zmarłym właścicielu rachunku, mogą składać zapytania w ramach Centralnej informacji o rachunkach. System ten został stworzony, aby uprościć proces ustalania, czy zmarłemu przypisane były jakiekolwiek rachunki bankowe.

Tysiące zapytań o konta zmarłych. Spadkobiercy coraz częściej szukają ukrytych majątków

KIR podkreśla, że centralny rejestr umożliwia dostęp do danych o "zapomnianych" rachunkach osób fizycznych oraz tych, które zostały wskazane przez sądy, komorników, policję lub inne uprawnione organy. Umożliwia to uzyskanie informacji o rachunkach w różnych bankach i SKOK-ach w jednym miejscu, co znacznie ułatwia proces poszukiwania.

Jedno zapytanie, wszystkie informacje. Jak znaleźć majątek po zmarłym?

Przed wprowadzeniem Centralnej informacji, spadkobiercy musieli kontaktować się z każdym bankiem z osobna, co było czasochłonne i nieefektywne. Od lipca 2016 roku, dzięki centralnemu rejestrowi, można składać zapytania w wybranej placówce, co oszczędza czas i wysiłek.

Usługa odszukiwania konta osoby zmarłej jest płatna, jednak opłata nie może przekroczyć kosztów generowania informacji. Dodatkowo, z prawa bankowego wynika, że posiadacze rachunków oszczędnościowych mogą złożyć dyspozycję, która pozwala na wypłatę określonej kwoty z rachunku na rzecz wskazanych przez siebie osób po ich śmierci, co dodatkowo ułatwia zarządzanie dziedziczeniem.

Wzrost liczby zapytań o rachunki zmarłych może świadczyć o rosnącej świadomości spadkobierców dotyczącej przysługujących im praw oraz o zwiększonej dostępności informacji. W miarę jak społeczeństwo staje się coraz bardziej zorientowane na kwestie finansowe i spadkowe, prawdopodobnie trend ten będzie się utrzymywał w nadchodzących latach.

Źródło: PAP, KIR