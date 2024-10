Jednym z najważniejszych elementów projektu jest zwiększenie elastyczności dla osób przebywających na zwolnieniu.

"Chorujący pracownicy mogą liczyć na ich poluzowanie" – podkreśla "DGP". Według nowych przepisów, osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim będzie mogła wykonywać incydentalne czynności zawodowe, takie jak podpisanie dokumentów, rachunków czy listy płac.

"Co więcej, będzie mogła się również wybrać na niezbędne zakupy, na zabieg medyczny, wizytę lekarską czy na pocztę, bez groźby, że ZUS nie wypłaci jej pieniędzy" – dodaje gazeta.

Reklama

Praca na L4? Już wkrótce nowe, elastyczne zasady zwolnień lekarskich

Nowe przepisy w szczególności ułatwią sytuację osób pracujących na kilku etatach. "Jeżeli taki pracownik zachoruje, będzie mógł – za odpowiednią adnotacją lekarza – dalej wykonywać obowiązki służbowe dla drugiego szefa. Obecnie jest to niedopuszczalne" – wskazuje "DGP". Zmiana ta może być istotna zwłaszcza dla osób wykonujących zawody, które wymagają elastyczności oraz pracy w wielu miejscach jednocześnie.

Rząd argumentuje, że nowelizacja ma nie tylko poprawić komfort pracowników, ale także dostosować system zwolnień lekarskich do realiów rynkowych. Projekt ustawy ma wejść w życie z początkiem nowego roku, co oznacza, że pracodawcy i pracownicy mają niewiele czasu na przygotowanie się do nowych przepisów.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, PAP,

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie