Rewolucja. ZUS zaostrza kontrolę zwolnień lekarskich. Co jeszcze zmieni się od 2025 roku?

Projekt zakłada ujednolicenie zasad wydawania orzeczeń przez ZUS, co ma uprościć procedury i zapewnić spójność w postępowaniu we wszystkich sprawach. Zmiany obejmą wydawanie orzeczeń uprawniających do świadczeń, takich jak renta z tytułu niezdolności do pracy, dodatek pielęgnacyjny czy renta socjalna.

Jednocześnie regulacje nie wpłyną na definicję niezdolności do pracy ani samodzielnej egzystencji, co oznacza, że zasady orzekania pozostaną bez zmian.

Projekt nowelizacji wprowadza także zmiany w zatrudnianiu lekarzy orzeczników. Przewiduje się elastyczne formy współpracy – lekarze orzecznicy będą mogli wybrać między umową o pracę a umową cywilnoprawną. Z kolei główny lekarz orzecznik oraz lekarze na wyższych stanowiskach w ZUS będą zatrudniani wyłącznie na podstawie umów o pracę.

Wśród nowych wymagań znalazły się także zmiany w kwalifikacjach – w ZUS będą mogli pracować lekarze bez specjalizacji, co pozwoli na większą elastyczność w obsadzaniu stanowisk.

Nowe kompetencje dla fizjoterapeutów i pielęgniarek

Jednym z istotnych założeń projektu jest powierzenie fizjoterapeutom i pielęgniarkom możliwości wydawania orzeczeń w określonych rodzajach spraw. Przykładowo, w kwestiach związanych z rehabilitacją w ramach prewencji rentowej dla pacjentów z problemami narządu ruchu orzeczenia będą mogli wydawać fizjoterapeuci, a w sprawach dotyczących niezdolności do samodzielnej egzystencji – pielęgniarki i pielęgniarze. Każdorazowo o skierowaniu sprawy do specjalisty zdecyduje główny lekarz orzecznik.

Zmiany w strukturze organizacyjnej i uproszczone procedury

Konsolidacja orzecznictwa w nowych centrach orzeczniczych, które powstaną w oddziałach ZUS, pozwoli na lepsze nadzorowanie wydawania orzeczeń. Projekt przewiduje także jednoosobowe orzekanie zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji. Obecnie decyzje drugoinstancyjne podejmuje komisja lekarska w trzyosobowym składzie.

Nowe zasady dla zasiłków chorobowych

Projekt wprowadza definicje "pracy zarobkowej" oraz "aktywności niezgodnej z celem zwolnienia lekarskiego", które mają na celu uszczegółowienie sytuacji powodujących utratę prawa do zasiłku chorobowego. Praca zarobkowa to każda aktywność zarobkowa, niezależnie od formy zatrudnienia, z wyjątkiem czynności incydentalnych wynikających z "istotnych okoliczności" – jak podpisanie faktur czy dokumentów, co nie skutkowałoby utratą świadczeń.

Ubezpieczony traci prawo do zasiłku, jeśli podczas zwolnienia wykonywał działania wydłużające rekonwalescencję, poza codziennymi, incydentalnymi czynnościami. ZUS będzie miał także możliwość pozyskania informacji o zdarzeniach medycznych w ramach systemu informacji ochrony zdrowia.

Projekt nowelizacji przewiduje, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

Źródło: PAP, gov.pl