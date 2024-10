W najnowszym badaniu aplikacji sprawdzono, jak od 2022 roku zmieniły się ceny regularne podstawowych artykułów spożywczych tj. chleb, woda czy masło – informuje Antonina Grzelak.

Które produkty są najdroższe?

W celu uzyskania miarodajnych wyników, obrazujących zmiany cen, wyodrębnione zostały najpopularniejsze marki z poszczególnych kategorii: ser twarogowy półtłusty (250 g), chleb pszenno-żytni (500 g), cukier biały (1 kg), masło 200 g, kawa mielona (500 g) oraz woda mineralna (1,5l). Przedstawione dane obejmują średnie ceny z września 2022, 2023 i 2024 r. W badaniu nie uwzględniano promocji. Co zatem podrożało najmocniej?

Kawa rekordzistką wśród podwyżek

Największy wzrost cen odnotowano w przypadku kawy mielonej, której cena w ciągu dwóch lat wzrosła aż o 50 proc. We wrześniu 2022 roku za opakowanie 500 g płaciliśmy średnio 19,99 zł, natomiast w 2024 roku już 29,99 zł. Znacząco podrożała również woda mineralna – butelka o pojemności 1,5 l 2 lata temu kosztowała ok. 1,86 zł, a w 2024 już 2,49 zł, co stanowi wzrost o ok. 34 proc. Od 2022 r. o ok. 27 podrożał ser twarogowy, a ok. 13 proc. chleb pszenno-żytni.

Niespodzianka na paragonach – ten produkt potaniał

Jedynym produktem, którego cena w ciągu ostatnich dwóch lat wyraźnie spadła, jest cukier. Kilogram cukru we wrześniu 2022 r. kosztował średnio 6,03 zł, natomiast w analogicznym miesiącu 2024 r. jego cena zmalała do 4,48 zł. Oznacza to, że w tym roku za cukier był o ok. 26 proc. tańszy.

A jakie istotne zmiany na paragonach przyniósł nam ostatni rok?

Zaskakująca podwyżka w cenie masła

W ostatnim roku większość produktów, takich jak chleb, twaróg, kawa czy woda mineralna utrzymały swój cennik na takim samym lub podobnym poziomie. Wyjątkiem jest natomiast masło, którego kostka jeszcze rok temu kosztowało średnio 6 zł 49 gr., natomiast we wrześniu 2024 r. cena za ten sam produkt wynosiła ok. 8 zł 39 gr. To stanowi wzrost o ok. 30 proc. Warto również zwrócić uwagę na cukier, który konsekwentnie z roku na rok taniał. Względem września 2023 średnia cena za kilogram tego produktu spadła o ok. 23 proc.