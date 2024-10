Z najnowszego badania Gi Group Holding wynika, że 42,4 proc. polskich pracowników spodziewa się wzrostu wynagrodzeń w najbliższych miesiącach, podczas gdy 9% obawia się spadku swoich pensji.

Eksperci zwracają uwagę, że rosnące koszty utrzymania i wzrost cen towarów oraz usług powodują, że oczekiwania płacowe nie tylko pozostaną na wysokim poziomie, ale mogą się nawet nasilać w niektórych sektorach gospodarki.

Płace w górę, ale nie dla wszystkich. Polacy oczekują podwyżek, ale rzeczywistość jest bardziej złożona

Reklama

Jak zauważa Grażyna Spytek-Bandurska z Federacji Przedsiębiorców Polskich, choć wzrost płacy minimalnej miał miejsce w ostatnich latach, nie zawsze przekładał się on na systematyczne podwyżki wynagrodzeń pracowników o wyższych kwalifikacjach czy dłuższym stażu pracy. W efekcie można zaobserwować "spłaszczanie" struktury płac, co z kolei negatywnie wpływa na motywację pracowników.

Wzrost oczekiwań wśród młodszych pracowników

W badaniu podkreślono, że największe oczekiwania wzrostu wynagrodzeń dotyczą osób młodych, poniżej 24. roku życia. Aż 60,6 proc. respondentów z tej grupy wiekowej spodziewa się podwyżki, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do wyników sprzed dwóch lat, kiedy to podwyżek oczekiwało 51 proc.. W starszych grupach wiekowych te oczekiwania są niższe – na przykład wśród osób po 50. roku życia tylko 32 proc. liczy na wzrost pensji.

Zróżnicowanie regionalne i zależności od poziomu dochodów

W badaniu wykazano również istotne zróżnicowanie oczekiwań płacowych w zależności od miejsca zamieszkania. Najwięcej osób spodziewających się podwyżek mieszka w dużych miastach (46,1 proc.) oraz na północy kraju i w województwie mazowieckim (48 proc.). Znacznie mniej takich oczekiwań wyrażają pracownicy z regionu południowego (33,1 proc.).

Osoby o wyższych dochodach są bardziej skłonne do oczekiwań wzrostu pensji. W II kwartale 2024 roku podwyżkę otrzymało 52,9 proc. osób zarabiających powyżej 5 000 zł netto miesięcznie, natomiast wśród osób zarabiających do 2 000 zł ten odsetek wyniósł 30,4 proc.. Podwyżki częściej objęły także mieszkańców wschodnich regionów Polski.

Spadek dynamiki wzrostu wynagrodzeń

Z analizy wynika, że dynamika wzrostu wynagrodzeń w Polsce wyraźnie zwolniła. Średnie wynagrodzenie w sierpniu 2024 roku wyniosło 8 190 zł brutto, co stanowi wzrost o 11 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Jednak według Agnieszki Zielińskiej, dyrektorki Polskiego Forum HR, w kolejnych miesiącach dynamika ta najprawdopodobniej spadnie do jednocyfrowych wartości.

Badanie zostało przeprowadzone przez SW Research metodą CAWI w dniach 1–8 sierpnia 2024 roku. Wzięło w nim udział 1169 osób, z czego 837 stanowiły osoby pracujące. Grupa badanych była reprezentatywna pod względem płci, wieku oraz miejsca zamieszkania.