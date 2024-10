Nowy obowiązek dla właścicieli domów? Do MSWiA wpłynął wniosek

Zatrucia tlenkiem węgla w sezonie grzewczym to problem, który powraca w Polsce co roku. W odpowiedzi na to zagrożenie, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wysunęła propozycję wprowadzenia obowiązku instalacji czujników dymu w mieszkaniach. Wniosek w tej sprawie został już przekazany Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).