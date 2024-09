Zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu

Podczas urlopu może dojść do wypadku czy innej sytuacji, która wymagać będzie wystawienia zwolnienia lekarskiego. Czy zwolnienie lekarskie przerywa urlop wypoczynkowy, ojcowski lub macierzyński? Czy wpływa na urlopwychowawczy lub bezpłatny?

Na te pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bowiem to zależy od rodzaju urlopu. Zasady dotyczące tego, jak zwolnienie lekarskie (L4) działa w różnych sytuacjach urlopowych, są precyzyjnie uregulowane przez przepisy Kodeksu pracy.Warto pamiętać że prawo do wypłaty zasiłku chorobowego mają wszystkie osoby które są ubezpieczone. To znaczy, że odprowadzały składkę chorobową od swojego wynagrodzenia. Jakie są zasady w przypadku zbieżności zwolnienia lekarskiego z urlopem? Oto co musisz wiedzieć.

Zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu wypoczynkowego

Czy na urlopie wypoczynkowym można iść na chorobowe? Tak, możliwe jest otrzymanie zwolnienia lekarskiego w trakcie trwania urlopu wypoczynkowego. Jeśli lekarz na podstawie przeprowadzonego badania stwierdzi niezdolność do pracy i wystawi zwolnienie, wówczas urlop wypoczynkowy zostaje przerwany z mocy prawa.

Co to oznacza dla pracownika? Co z niewykorzystanym urlopem? W tej sytuacji pracownik nie musi się martwić o pozostałe dni urlopu wypoczynkowego. Bowiem nie traci on prawa do niewykorzystanej części urlopu. Zostanie ona przesunięta na inny termin, ustalony po powrocie do pracy. Ważne, aby pracownik zgłosił ten fakt pracodawcy informując o swojej chorobie, która może trwać dłużej niż zaplanowany wcześniej wypoczynek.

Zwolnienie lekarskie na dziecko a urlop wypoczynkowy

Co w sytuacji, gdy pracownik (będąc rodzicem), otrzyma zwolnienie lekarskienadziecko? Wówczas sytuacja wygląda zupełnie inaczej, niż w przypadku zwolnienia lekarskiego na samego pracownika.

Jeżeli pracownik otrzymazwolnienie lekarskie na dziecko w trakcie urlopu wypoczynkowego, nie przerywa to biegu urlopu. Oznacza to, że urlop nie zostanie automatycznie przesunięty na inny termin. Oczywiście istnieje możliwość negocjacji z pracodawcą, aby termin urlopu został zmieniony – tak, aby pracownik mógł w pełni wykorzystać swój czas wolny po zakończeniu opieki nad dzieckiem.

Inna sytuacja jest, gdy zwolnienie na dziecko zostało wystawione przed urlopem. Wówczas urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się. A zaplanowane dni wolne można wykorzystać w późniejszym terminie.

Zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego

Co w przypadku zbieżności terminów urlopów związanych z rodzicielstwem a zwolnienia lekarskiego rodzica? Zwolnienie lekarskie nie przerywa urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego ani ojcowskiego.

Te urlopy są bowiem powiązane z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego. Dlatego jednoczesne otrzymywanie zasiłku chorobowego nie jest możliwe. Oznacza to, że nawet jeśli pracownik w tym czasie zachoruje, nie ma prawa do dodatkowego zasiłku chorobowego, zaś urlop związany z rodzicielstwem trwa nieprzerwanie.

Zwolnienie lekarskie a urlop wychowawczy i bezpłatny

W przypadku urlopu wychowawczego i bezpłatnego, pracownik nie odprowadza składek na ubezpieczenie chorobowe. Tym samym nie ma prawa do zasiłku chorobowego. Jeśli zachoruje w tym okresie, nie przysługuje mu zwolnienie lekarskie ani przerwanie urlopu. Pracownik kontynuuje urlop zgodnie z planem, a niezdolność do pracy nie wpływa na jego bieg.