Czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

Renta rodzinna w Polsce jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dla członków rodziny osoby zmarłej, która w momencie śmierci miała prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, bądź spełniała warunki do ich uzyskania.

Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia 16. roku życia, a jeśli kontynuują naukę – nawet do 25. roku życia. Studenci, którzy skończą 25 lat na ostatnim roku studiów, mogą otrzymywać rentę aż do jego zakończenia. Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które przed ukończeniem 16. roku życia lub w trakcie nauki, a przed 25. rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia, czy się uczą.

Wysokość renty rodzinnej w 2024 roku

W 2024 roku wysokość renty rodzinnej w minimalnej wartości wynosi tyle co najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 1780,96 zł brutto.

Renta rodzinna stanowi następującą część świadczenia emerytury lub renty, która przysługiwała albo przysługiwałaby osobie zmarłej:

85 proc. – dla jednej osoby uprawnionej,

90 proc. – dla dwóch osób uprawnionych,

95 proc. – dla trzech lub więcej osób uprawnionych.

Renta rodzinna a limity przychodu. ZUS przypomina

Studenci oraz uczniowie, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mogą dorabiać do swojego świadczenia. Muszą jednak pamiętać, że dodatkowe zarobki z zatrudnienia albo innej działalności, która podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, mogą spowodować, że ZUS zmniejszy albo zawiesi rentę.

wysokość renty rodzinnej zostanie zmniejszona, gdy student osiągnie przychód wynoszący co najmniej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie on wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia.

zostanie zmniejszona, gdy student osiągnie przychód wynoszący co najmniej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie on wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia. wypłata renty rodzinnej zostanie całkowicie zawieszona, gdy zarobki przekroczą wysokość 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Termin złożenia wniosku o wypłatę renty rodzinnej

ZUS przypomina, że 30 września mija termin złożenia wniosku o przyznanie renty rodzinnej dla osób uczących się. otyczy on uczniów szkół ponadpodstawowych. Muszą oni pamiętać o złożeniu wniosku potwierdzającego, że nadal się uczą. Spóźnienie się ze złożeniem wniosku o wypłatę renty rodzinnej będzie skutkowało utratą świadczenia w najbliższym miesiącu.

Pozostali studenci, którzy kontynuują edukację w szkole wyższej, a zaświadczenie o nauce mieli wydane tylko na rok, wniosek i zaświadczenie o dalszej nauce składają do końca października. Natomiast w przypadku, gdy podjęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik, zaświadczenie potwierdzające status studenta należy złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę.

Uczeń otrzymujący rentę rodzinną, który z jakiegoś powodu przerwał naukę, musi poinformować o tym fakcie ZUS. Jeśli tego nie zrobi, czekają go przykre konsekwencje. Jeśli renta rodzinna zostanie wypłacona osobie, która utraciła do niej prawa, będzie musiała ją zwrócić razem z odsetkami.