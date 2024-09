Czym jest zasiłek macierzyński i komu przysługuje

Świadczenia dla rodziców dzieci oferują istotne wsparcie finansowe i pomoc w godzeniu życia prywatnego i rodzinnego z życiem zawodowym. Umożliwiają one pokrycie części kosztów związanych z wychowaniem dzieci, takich jak edukacja, opieka zdrowotna czy codzienne potrzeby. Dzięki świadczeniom, rodzice mogą skupić się na zapewnieniu lepszej jakości życia swoim pociechom, mając większą stabilność finansową.

Czym jest zasiłek macierzyński

Reklama

Zasiłek macierzyński to świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS. Przysługuje on zarówno osobom zatrudnionym na umowę o pracę, jak i wszystkim podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu.

Zasiłek macierzyński a urlop macierzyński – różnice

Zasiłekmacierzyński nie jest tym samym, courlopmacierzyński. Ten ostatni - jak wskazuje na to jego nazwa - jest to przerwa w pracy związana z urodzeniem dziecka. Podczas gdy zasiłek macierzyński jest dodatkowym wsparciem finansowym dla rodziców dziecka.

Kto ma prawo do zasiłku macierzyńskiego

Reklama

Prawo do zasiłku macierzyńskiego mają matki:

zatrudnione na umowę zlecenie , które wyraziły chęć podlegania ubezpieczeniu chorobowemu;

, które wyraziły chęć podlegania ubezpieczeniu chorobowemu; dobrowolnie opłacające składkę chorobową czy też

czy też prowadzące własną działalnośćgospodarczą.

Ubezpieczeniu chorobowemu na zasadzie dobrowolności - jednak tylko w sytuacji, gdy osoby te są objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi - podlegają:

osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia a także osoby z nimi współpracujące;

osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące;

osoby wykonujące pracę nakładczą;

osoby wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;

osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej (dotyczy niań);

duchowni.

Czy zasiłek macierzyński przysługuje tylko matce, czy także ojcu dziecka

Zasiłek macierzyński może przysługiwać także ojcu dziecka. Wówczas jest on wypłacany przez: okres urlopumacierzyńskiego, okresdodatkowegourlopu macierzyńskiego, a także okresurlopurodzicielskiego. Jest jednak jeden warunek: że to ojciec, a nie matka dziecka korzysta z urlopu.

Ile wynosi zasiłek macierzyński

Jak podaje portal GOV.pl, obecnie zasiłek macierzyński wynosi:

100 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego , urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego , a także

za okres , oraz okres , a także 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopurodzicielskiego.

Ponadto w sytuacji, gdy ubezpieczona mama złoży wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, to wówczas zasiłek macierzyński za wszystkie okresy wynosi 81,5 proc. podstawy jego wymiaru. Warunek jest jednak taki, że wniosek musi zostać złożony najpóźniej 21 dni po porodzie. Lub też – w przypadku adopcji - po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka albo przyjęcia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

Jednak warto zaznaczyć, ze wniosek ten nie może dotyczyć urlopu rodzicielskiego w części przysługującej wyłącznie drugiemu rodzicowi dziecka w wymiarze 9 tygodni. Bowiem za tę część urlopu rodzicielskiego, zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Od zasiłku macierzyńskiego płatnicy zasiłku (czyli: przedsiębiorca, ZUS) naliczają składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.