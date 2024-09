Pierwotnie 14. emerytura miała charakter jednorazowego świadczenia. Po raz pierwszy została wypłacona emeryturom i rencistom w Polsce w 2021 roku. Z uwagi na wysoką inflację i pogarszającą się sytuację finansową seniorów rząd podjął decyzję o wypłacie dodatkowej emerytury w kolejnym roku. Od 2023 roku świadczenie zostało wprowadzone na stałe.

Ile wyniesie 14. emerytura w 2024 roku i kto ją otrzyma?

14. emerytura wyniesie tyle co najniższa emerytura w 2024 roku, czyli 1780,96 zł brutto. Pełna kwota tzw. „czternastki” trafi do osób, których świadczenia emerytalne nie przekraczają 2900 zł brutto.

Seniorom, których świadczenie mieści się w przedziale 2900 zł a 4630,96 zł brutto, wysokość świadczenia zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą ”złotówka za złotówkę”. Na przykład dla emerytura, który pobiera świadczenie w wysokości 3500 zł brutto, 14. emerytura będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 600 zł, czyli 1180,96 zł brutto.

Świadczenia nie otrzymają osoby, których podstawowa emerytura lub renta jest wyższa od kwoty 4630,96 zł brutto. Dodatkowe świadczenie w postaci 14. emerytury nie przysługuje także sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku, ponieważ formalnie nie mają oni statusu emeryta ani rencisty.

„Czternasta emerytura będzie wypłacana z urzędu. Nie trzeba będzie składać żadnych wniosków. Osoby uprawnione, czyli takie, które mają prawo do świadczenia długoterminowego na dzień 31 sierpnia 2024 r., otrzymają ją wraz z emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym przysługującym za wrzesień.” – przypomina ZUS.

Nowe limity ZUS dla pracujących seniorów

Istnieje jednak możliwość, że 14. emeryturę dostaną także seniorzy, którzy do świadczenia prawa nie mają. Mowa o seniorach pobierających wcześniejsze świadczenia emerytalne, którzy jednocześnie wykonują pracę zawodową. Obowiązują ich pewne progi wskazane przez ZUS.

Od 1 września obowiązują nowe limity dorabiania dla emerytów. Ustalane są na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. I tak przy przychodzie wyższym niż 5626,90zł (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) świadczenie będzie zmniejszane, a po przekroczeniu 10 450 zł(130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) zostanie zawieszone.

Oni będą musieli oddać 14. emeryturę. Przepisy są jasne

Oznacza to, że jeśli senior dorabia do wcześniejszej emerytury i jego zarobki przekroczą 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS zawiesi wypłatę świadczeń, a emeryt straci prawo do 14. emerytury. Prawo to jest weryfikowane w określonych terminach, dlatego informacja o konieczności zwrotu świadczenia może pojawić się dopiero po jego przyznaniu.

"Jeżeli w wyniku rozliczenia świadczenia okaże się, że na 31 sierpnia świadczenie podlegało zawieszeniu z uwagi na przekroczenie 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, 13. i 14. emerytura podlega zwrotowi" – czytamy na stronie ZUS.