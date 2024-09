Jak informuje dziennik "Rzeczpospolita", decyzja ta może znacząco uprościć prowadzenie spraw frankowych, lecz jednocześnie pojawiają się pytania dotyczące jej długoterminowych skutków.

Wielu prawników, w tym sędziowie oraz sami frankowicze, czekało na wyjaśnienie decyzji SN. "Uchwała z 25 kwietnia 2024 r. (sygn. akt III CZP 25/22) odpowiada na sześć pytań, które zadała pierwsza prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Manowska. Kluczowe odpowiedzi tej uchwały dotyczą pkt 2–3, czyli potwierdzenia, że w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie frankowej nie wiąże ona w pozostałym zakresie" – podaje "Rzeczpospolita".

Uchwała frankowa pod lupą. Wygrana w sądzie będzie łatwiejsza?

Po opublikowaniu uchwały, zarówno sądy, jak i pełnomocnicy szybko zaczęli się na nią powoływać. "Dobrze, że jest uzasadnienie, już od kwietnia obserwujemy uproszczenie pozwów, jak i większe zrozumienie u frankowicza, po co idzie do sądu, czyli że jeśli ma nieuczciwy kredyt, to jest on darmowy" – zauważa cytowany przez gazetę dr Mariusz Korpalski, radca prawny reprezentujący frankowiczów.

Sąd Najwyższy wskazuje w uzasadnieniu, że sankcja za stosowanie nieuczciwych warunków w umowach kredytowych jest porównywalna z bezskutecznością działań, np. pełnomocnika bez odpowiednich uprawnień. Korpalski podkreśla również, że bank ma możliwość wezwania konsumenta do zajęcia stanowiska w sprawie przyszłości umowy kredytowej, co daje pewne narzędzia do dalszego działania.

Uzasadnienie uchwały frankowej SN. Przełom czy Kontrowersje?

Jednak nie wszyscy prawnicy są zgodni co do jednoznacznej wartości uchwały. Henryk Walczewski, sędzia zajmujący się sprawami frankowymi, zauważa, że "uzasadnienie uchwały frankowej Izba Cywilna wywodzi z własnego orzecznictwa i wyroków TSUE, tymczasem materia kredytów należy do świata ekonomii i finansów, więc prawnicza argumentacja nie wyjaśnia wszystkiego”.

Zdaniem Walczewskiego, decyzja ta może podważać pewność prawną i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, zwłaszcza w kontekście sporów dotyczących niewielkich różnic w kursach walutowych. "Założenia prawne uchwały i jej uzasadnienia mogą być wątpliwe, bo np. przepisy o ustalaniu treści umowy (art. 56, 65, 354 k.c.) należy przywoływać w kontekście przywrócenia równowagi praw i obowiązków umownych, ale należy to czynić po uprzedniej merytorycznej ocenie, czy została ona zaburzona" – zaznaczył sędzia.