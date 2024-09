Największe korzyści finansowe wynikają z obniżenia kosztów związanych z obsługą programów socjalnych, takich jak "300 plus" i dawne "500 plus".

Z danych ZUS wynika, że koszt obsługi jednego wniosku o świadczenie z programu "300 plus" spadł z 10 zł do zaledwie 30 groszy. W przypadku "500 plus" roczny koszt obsługi wniosku obniżył się z 51 zł do 6 zł. Wiceprezes ZUS, Mariusz Jedynak, zaznaczył, że w kilkuletniej perspektywie oszczędności sięgną nawet kilku miliardów złotych.

Automatyzacja obsługi wniosków w ZUS obejmuje wiele programów wsparcia dla rodzin, takich jak aktualnie "800 plus", "Dobry Start", "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy", dofinansowanie żłobków, a od października także program "Aktywny Rodzic".

ZUS: Ponad 1 miliard zł oszczędności. "Szybciej, taniej, wygodniej"

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu Emp@tia, bankowości internetowej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS (eZUS) oraz mobilnej aplikacji mZUS.

Elektronizacja procesów nie tylko przyczyniła się do znacznych oszczędności, ale także wpłynęła na ochronę środowiska. ZUS szacuje, że dzięki rezygnacji z tradycyjnych papierowych wniosków rodzice i opiekunowie nie musieli drukować około 120 ton dokumentów.

Każdego miesiąca te oszczędności będą jeszcze większe – podkreślił Jedynak.

Jak zaznaczył przedstawiciel ZUS, rodzice i opiekunowie chwalą sobie elektroniczny system składania wniosków, który umożliwia ich złożenie w dowolnym, dogodnym dla nich czasie, np. w środku nocy. Ponadto, za pośrednictwem platformy eZUS i aplikacji mZUS, użytkownicy mogą sprawdzić status swoich wniosków, terminy wypłat świadczeń oraz ich wysokość. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji, ZUS kontaktuje się z rodzicami również drogą elektroniczną.

