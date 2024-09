Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował, że przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 4,6 mln zł w gotówce.

Był to pierwszy przelew w tym miesiącu. Od początku roku było to 3 108,39 mln zł.

W 2023 r. ZUS przekazał OFE łącznie 4 125,24 mln zł. W 2022 r. było to 3 824,02 mln zł.

To odzwierciedla stałe tempo odprowadzania składek do OFE, co jest istotnym elementem systemu emerytalnego w Polsce, mimo rosnącej roli Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) i innych form oszczędzania na emeryturę.

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.09.02

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE: